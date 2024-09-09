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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев покорил зрителей игрой в мюзикле

editor
By editor
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антон юрьев

Премьера семейного шоу-мюзикла «Мечтатели» с популярным ведущим «Русского Радио» Антоном Юрьевым в главной роли отгремела в Вегас Сити Холле при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV 5 сентября.

Создатели шоу «Мечтатели» пытаются ответить на вопрос: нужно ли следовать за своей мечтой или предпочесть размеренную и скучную жизнь? В мюзикле поднимаются извечные вопросы смысла человеческой жизни, силы дружбы и любви, преодоления страхов и опасностей.

Талантливый ведущий «Русского Радио», актер театра и кино, шоумен Антон Юрьев сыграл в мюзикле главную отрицательную роль профессора- изобретателя, который стремится управлять миром, коллекционируя чужие мечты. Актер сразу завоевал сердца зрителей своим обаянием и энергетикой.

Работа в пятом по счету мюзикле за последние несколько лет так вдохновила Антона Юрьева, что свой летний отпуск на «Русском Радио» ведущий решил провести на репетициях шоу. Удивительным образом в мюзикле органично смотрелась интегрированная сцена с утренним шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио».

Для этого спектакля, где артисты парят над зрительным залом и выполняют головокружительные цирковые трюки, специально создавались современные видеоинсталляции со спецэффектами.

Среди гостей премьерного показа, которые прошли по красной ковровой дорожке на просмотр мюзикла, были известные российские актеры, спортсмены, певцы, телеведущие, писатели, бизнесмены и общественные деятели.

В числе первых зрителей шоу стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин и его супруга. «Переполняют эмоции, очень положительная, потрясающая энергия из зала шла, все работали на 100 %, – поделился Максим Маринин. – Мы наблюдали не только за тем, что происходит в зале, но и за реакцией детей. Просто погрузились на весь период мюзикла в детство».

Побывавшая на премьере актриса Лянка Грыу выразила свое восхищение постановкой. «Это было великолепно, это было потрясающе! Это такое удовольствие и такая радость! И тема, тема потрясающая – мне очень понравилось! – сказала Лянка Грыу. – Сценография, музыка и настроение, с которым вообще все люди выходят, – как будто случился Новый год! Все плакали, и смеялись, и хлопали, и танцевали – какой-то фейерверк эмоций! В общем, я буду рекомендовать всем обязательно!»

Спектакль завершился горячими аплодисментами, которые публика адресовала актерам, продюсеру шоу Юрию Ярушникову, режиссеру Наталье Рослан, композитору и музыкальному продюсеру Александру Еловских, хореографу-постановщику Сергею Мандрику, исполнительному продюсеру Олесе Абалакиной и всему творческому коллективу.

После представления состоялась встреча зрителей с Антоном Юрьевым.

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