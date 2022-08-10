Великая «Ленинградская» симфония 80 лет спустя прозвучала на берегу Невы

В самом центре Санкт-Петербурга — на Стрелке Васильевского острова состоялся торжественный концерт, приуроченный к 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Грандиозный праздник транслировали телеканалы «Россия», «Россия-Культура» и онлайн-платформа СМОТРИМ. Великую музыку Шостаковича исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В беспрецедентном по масштабу и эмоциональному накалу концерте, на фоне бессмертной, трагической красоты непокоренного города, прозвучали пронзительные поэтические строки в исполнении Константина Хабенского, Алексея Гуськова, Владимира Ильина, Светланы Крючковой, Евгения Ткачука, Виты Корниенко. Почетными гостями концерта стали ветераны Великой Отечественной Войны, и лица защитников и жителей блокадного города, вдохновивших Шостаковича на великую музыку, стали живым выражением немеркнущей славы Ленинграда.

Президент России Владимир Владимирович Путин направил специальное видеообращение к 80-летию первого исполнения симфонии в родном городе. Легендарная «Ленинградка» снова прозвучала на берегу Невы в исполнении талантливых молодых музыкантов со всей страны, прошедших серьезный конкурсный отбор. Открыли вечер ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

«Седьмая симфония — музыкальный памятник, каких очень мало в истории. И в этом уникальность произведения! Это очень сложная симфония, она знаменита тем, что её премьера состоялась в тяжелые военные дни. В музыкальных кругах она называется «блокадная» симфония. И конечно потрясающим является сам факт, что мы ее исполнили спустя 80 лет. Для меня это событие — значит очень много и в личностном плане. Я там не был, еще в то время и не родился. Но зато папа и мама там познакомились и поженились», – говорит художественный руководитель проекта Юрий Башмет.

Весь вечер на сцене в унисон с великой музыкой звучали стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Бориса Рыжего, Роберта Рождественского, Марины Цветаевой, выдержки из дневника Льва Толстого и выступления Даниила Гранина, а также фрагменты воспоминаний тех, кто был причастен к исполнению Седьмой симфонии в блокадном городе — дирижера Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карла Ильича Элиасберга и гобоистки Ксении Матус.

Беспрецедентное музыкальное событие завершилось залпами грандиозного салюта под звуки торжествующего финала легендарной симфонии. Зрители на Васильевском острове долго не расходились – потрясение концертом было настолько велико, что они аплодировали стоя, и овации с берегов Невы гремели на всю страну.

Организаторами концерта выступили Русское концертное агентство и телеканал «Россия» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Фонда Президентских Грантов и Администрации Санкт — Петербурга.

Концерт доступен на онлайн-платформе СМОТРИМ.

Фото – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.