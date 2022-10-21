«Великая нежность: И цветы, и шмели…» Елены Камбуровой на сцене родного театра

29 октября народная артистка РФ Елена Камбурова представит зрителям премьерную концертную программу «Великая нежность: И цветы, и шмели…».

Е.А. Камбурова хорошо известна своей активной деятельностью в деле защиты животных и поэтому замысел программы, посвященной красоте и хрупкости живой природы, нашего окружающего мира и планеты Земля, родился у нее давно. В наше время, когда ранимость и мимолетность жизни и всего мира в целом ощущается особенно остро, певица предлагает обратить пристальное внимание на окружающую природу, на ее обитателей, которые столь же прекрасны, сколь и беззащитны.

11 июля, в свой день рождения, Елена Камбурова впервые представила зрителям Театра музыки и поэзии новую программу.

Названием концертной программы стала строчка из стихотворения норвежского поэта ХХ века Ханса Бёрли: «Великая нежность обнимает мир вопреки всему», а эпиграфом к программе Елена Камбурова выбрала строфу из стихотворения Владимира Набокова:

«…И ты войдешь тропинкою пятнистой

Туда, в мой лес, и нежный и тенистый,

Где сердце есть у каждого листка,

Туда, где нет ни жалоб, ни желаний,

Где азбуке душистой ветерка

Учился я у ландыша и лани»



«В этих стихах Владимира Набокова такая щемящая любовь ко всему, что есть природа нашей чудесной планеты по имени Земля — вместе со всеми ее полями, лесами, горами, морями, людьми и животными. Именно об этом мне еще раз хочется напомнить моим зрителям и слушателям. Именно потому, что так легко это уничтожается, разрушается (увы) в наше время», — говорит Елена Камбурова…

В программу вошли песни на стихи Владимира Маяковского, Ханса Бёрли, Жака Превера, Овсея Дриза, Арсения Тарковского, Саши Черного, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Назыма Хикмета, Ивана Бунина и других авторов – на музыку Владимира Дашкевича, Олега Синкина, Татьяны Алешиной, Сергея Никитина, Андрея Крамаренко, Новеллы Матвеевой и многих других композиторов.

В концертной программе «Великая нежность» принимают участие н.а. РФ Елена Камбурова, з.а. РФ Олег Синкин и Вячеслав Голиков.

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