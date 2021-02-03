Великие органные токкаты в исполнении Фёдора Строганова прозвучат в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

7 февраля 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт российского органиста Фёдора Строганова «Великие органные токкаты». На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Шарля-Мари Видора, Ханса-Андре Штамма, Астора Пьяццоллы и самого Фёдора Строганова.

Токката — виртуозный и блестящий жанр, к которому обращались и продолжают обращаться композиторы самых разных эпох. Она изменялась на протяжении веков, приобретая всё новые черты. Кульминационным пунктом её развития и обобщением исторических тенденций стало творчество И.С. Баха. На вечере 7 февраля прозвучат три произведения великого мастера, включая знаменитую Токкату и фугу ре минор, BWV 565, которая не нуждается в представлении. Романтический жанр будет представлен частью знаменитой органной Симфонии № 5 Ш.-М. Видора и «Токкатой» из «Готической сюиты» Леона Боэльмана, одного из самых исполняемых органных сочинений XIX столетия.

Выдающийся московский органист Фёдор Строганов собрал в одном концерте самые знаменитые органные токкаты XVII-XX веков от сочинения Дитриха Букстехуде, чье творчество оказало огромное влияние на европейскую музыку, в том числе на творчество И.С. Баха, до органных произведений наших дней. Гости концерта смогут услышать, как токката – важнейший жанр в истории органной музыки – менялся на протяжении трех столетий.

Музыкальные шедевры будут исполнены на историческом органе, построенном в 1898 году фабрикой Вильгельма Зауэра – крупнейшей органостроительной фирмой Германии. Уникальная акустика собора позволит в полной мере насладиться звучанием одного из немногих сохранившихся в России органов девятнадцатого века.

Фёдор Строганов – выдающийся российский органист, клавесинист, композитор, преподаватель Московской консерватории, член Союза композиторов России. Окончил Московскую консерваторию (композиция, орган), стажировался в Парижской консерватории (классы М. Шапюи, О. Латри, П. Мефано, Ж. Гризе). Ведет обширную концертную деятельность, исполняя музыку композиторов разных эпох и собственные сочинения. Сотрудничает с всемирно известными коллективами, участник фестивалей в России и за рубежом, в том числе фестиваль Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, «Vired Strings» в Сан-Франциско и многих других

украли