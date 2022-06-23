«Великолепная Пятерка. Крым»: премьера на Пятом!

24 июня, в пятницу, на Пятом канале состоится премьерный показ серий «Великолепной Пятерки». Съемки детективных историй из жизни оперативников Петровского РОВД проходили в Крыму.

Лейтенант Кузьмин отправляется в командировку на южное побережье и становится случайным свидетелем убийства бизнесмена. Оперативник передает видеозапись увиденного местным полицейским, но сам чуть не становится жертвой преступления. На компьютерного гения из Петербурга совершается покушение, и ему приходится скрываться в горах. «Великолепная Пятерка» во главе с подполковником Головановым отправляется спасать коллегу и друга.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— Все, кто причастен к созданию этого сериала, были обрадованы таким подарком судьбы. Если раньше мы снимали в городе, то съемки выездных серий проходили в горах, на пляжах в самых красивых локациях. А это иная энергетика, которую, я надеюсь, смогут почувствовать и наши поклонники.

Уже на месте пришлось адаптировать сценарий под крымские условия и короткий световой день. Для доставки актеров и оборудования для горных съемок использовалась спецтехника и вездеходы, которые поднимали группу и реквизит на видовые точки. Для эпизодических ролей приглашали актеров крымских театров, а местные жители с удовольствием участвовали в массовке.

Егор Кутенков, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— Оказалось, что наш сериал очень популярен в Крыму. Нас часто узнавали, подходили и здоровались, с удовольствием предоставляли свои дома и дворы для съемок.

В итоге получилось два двухсерийных спецфильма: «Дикарь» и «Золотой грифон». Чем завершатся приключения «Великолепной Пятерки» в Крыму, телезрители смогут увидеть 24 июня в 18.50. Не пропустите премьеру на Пятом канале.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.