ВЕНА (Австрия): Картины Александра Довженко представлены в программе «Что такое фильм?» в Музее кино

История экспериментального мирового кинематографа невозможна без имен братьев Люмьер, Питера Хаттона, Грегори Макропулоса, Жоржа Франжю и, безусловно, Александра Довженко.

Петер Кубелка – австрийский кинорежиссер, музыкант, преподаватель, писатель, основатель цикла показов экспериментального кино в музее. Каждый вторник, начиная с 1996 года, в музее кино проходят показы из цикла «Что такое фильм?». «Кинематограф – самостоятельный жанр искусства, инструмент, с помощью которого можно научить новому способу мышления», – утверждает Петер Кубелка.

Декабрьская программа цикла будет посвящена, в том числе, и фильмам Александра Довженко. Другое имя, связанное, в том числе с русской культурой, – Ричард Ликок (1921-2011) – режиссер-документалист, оператор. Его фильм «Портрет Стравинского» также представлен в программе.

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежной прессы

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