ВЕНА (Австрия): российская анимация для самых маленьких представлена в кинопрограмме музея кино

Россия, Франция, Тайвань – страны, чьи мультфильмы представлены в ноябрьской программе музея кино для детей возраста 3+. Отечественную анимацию представляют работы Юлии Ароновой, «Моя мама – самолет» (2013), а также Анастасии Журавлевой, «Осторожно, двери закрываются» (2005).

«Неподвижность и движение» – таково название программы. В игровой форме представлены примеры анимационного искусства, в котором возможно всё: от летающей мамы, разрушенных и самовосстанавливающихся стен и экскурсиям к произведениям искусства прошлого.

Представленная анимация – часть европейского проекта CINEMINI, в который входят Австрийский музей кино (Вена), Немецкий Институт кино и Музей кино (Франкфурт-на-Майне), Музей кино в Любляне (Словения), а также дирекция детского кинофестиваля в Гронингене

(Нидерланды).

Марина АБРАМОВА,

По материалам зарубежной прессы

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