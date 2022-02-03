Вера Брежнева встретит свой юбилейный год сольным концертом!

Ее любовь спасает мир, ее музыка попадает в сердца!

26 марта 2022 года несравненная Вера Брежнева выступит с сольным концертом на сцене одного из самых престижных залов — Барвиха Luxury Village.

Вас ждет особенная концертная программа, которой Вера откроет свой юбилейный год.

Незабываемый вечер, полный эмоций, танцев, любви и музыки с Верой Брежневой.

Количество мест ограничено.

Вибрации чувств и музыки запредельные!

Спешите занять своё место ближе к сцене.

– Я приглашаю вас на этот концерт, приглашаю разделить со мной мой праздник. Ваша V. – говорит Вера Брежнева

Кстати, сегодня, 3 февраля у Веры День рождения! Редакция СМИ АртМосковия поздравляет Веру с этим замечательным событием и желает ей радости, счастья, здоровья, неизменных, в том числе и творческих успехов, благодарной публики и отличного настроения!

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