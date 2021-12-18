«Верим в тебя и пусть всё получится!» – российские звезды пожелали удачи Тане Меженцевой на «Детском Евровидении» в Париже

Команда России во главе с Таней Меженцевой уже в Париже. Юная певица готовится представить нашу страну на Международном конкурсе «Детское Евровидение-2021» с песней Mon Ami, в написании которой она принимала активное участие. Накануне отъезда отечественные звезды шоу-бизнеса и известные блогеры пожелали Тане удачи и призвали россиян голосовать за нее в финале.

По правилам «Детского Евровидения» страна может голосовать за своего представителя. Сделать это можно будет на официальном сайте конкурса junioreurovision.tv в два этапа. Первый этап голосования стартует 17 декабря в 22:00, продлится до начала шоу 19 декабря и закончится в 17:59. Второй этап начнется после выступления последнего участника и продлится 15 минут. Можно выбрать три понравившиеся песни, в том числе и песню Тани Меженцевой Mon Ami, и проголосовать за них. Голосование — бесплатно.

Ани Лорак: «Танечка, я желаю тебе удачи на «Детском Евровидении». Как человек, который побывал на взрослом конкурсе, скажу главное — никого не слушай, ни на кого не смотри. Верь только в себя. Смело с улыбкой выходи на сцену и покажи всем, что ты самая лучшая. Удиви всех!»

Юлия Барановская: «Давайте поддержим нашу страну! Проголосуем на «Детском Евровидении» за нашу замечательную девочку — Таню Меженцеву».

Даvа (Давид Манукян): «Таня очень талантливая, хорошо поёт, поэтому нет никаких сомнений, что она достойно выступит на конкурсе и я желаю ей только победы! Давайте максимально поддержим нашу участницу и проголосуем за Таню и ее песню на «Детском Евровидении».

Хабиб (Хабиб Шарипов): «Таня, желаю тебе успешного выступления на «Детском Евровидении». Мы все за тебя будем болеть, и самое главное, покажи свой максимум — всё на что ты способна!»

В связи со сложной эпидемической обстановкой в мире, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отменить традиционную Церемонию открытия Международного конкурса «Детское Евровидение». Сегодня в Париже пройдут в дистанционном формате жеребьевка порядка выступления участников конкурса и жеребьевка подарков, в результате которой станет известно какой стране Таня будет дарить национальный подарок, и какая страна — Тане. В связи со строгими мерами безопасности свободное перемещение участников конкурса строго ограничено — можно лишь посещать специально отведенные для конкурса площадки, а в свободное от репетиций и других активностей время — находиться лишь на территории своего отеля. Все участники и организаторы конкурса имеют сертификаты о полной вакцинации, а также проходят обязательные ПЦР-тесты каждые 24 часа, в общественных местах обязаны соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и масочный режим. Любое нарушение правил может привести к штрафам и дисквалификации участников.

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