Верлибр и «Реклам-конструктор»: молодые литераторы вторят Маяковскому

Концерт-вернисаж в Музеоне станет заключительной частью творческой лаборатории « Маяковский. Поэт перемен ». Образовательная онлайн-программа творческой лаборатории «Маяковский. Поэт перемен», посвященной 130-летию поэта Владимира Маяковского, завершилась и перешла в стадию подготовки кульминационной части проекта.

Лаборатория придумана для современной молодежи, влюбленной в русскую культуру, язык и поэзию. Для участников - студентов, выпускников филологических и других гуманитарных факультетов, начинающих поэтов и дизайнеров, организаторы пригласили сильных наставников. Работа велась по двум направлениям: поэзия и дизайн. Проект пропитан художественным стилем Маяковского - броскими визуальными образами и выразительным поэтическим стилем. Спикерами лектория стали экскурсоводы и представители партнера проекта - Государственного музея В.В.Маяковского. Видеозаписи лекций и экскурсий создавались эксклюзивно для участников.

Литературный курс организован Creative Writing School - школой, где преподают писатели для писателей. Программу поэтической лаборатории посвятили написанию верлибров – стихов, в которых может отсутствовать и ритм, и рифма. На мастер-классах молодые поэты научились создавать произведения в новом для себя жанре, лучшие работы были отобраны компетентным жюри и переданы участникам лаборатории дизайна для продолжения творческого процесса.

Лаборатория дизайна работала в тесной связи с поэтической лабораторией. Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС собрал студентов для знакомства с визуальным наследием Маяковского, разработками творческой марки «Реклам-конструктор», созданной Маяковским и Родченко, стилистикой, идеями и манифестами эпохи конструктивизма и супрематизма, они узнали о влиянии Маяковского на плакатный, книжный и средовой дизайн того времени. Студенты лаборатории, вдохновляясь творчеством поэта, сумели найти свой собственный стиль и создали серию коллажей по верлибрам участников поэтической лаборатории. Из этих работ были отобраны самые лучшие для выставки плакатов-коллажей и верлибров, их презентуют широкому кругу зрителей 8 сентября в Парке Горького. А на сцене Nova, Музеон состоится концерт-вернисаж. Представление построено таким образом, чтобы зрители не только посетили выставку, но и стали свидетелями захватывающего стихотворного «баттла» и чтения верлибров победителей.

«Ценность этого проекта мне видится в привлечении внимания молодой (и не только) аудитории к современной поэзии, которая дает интересный, необычный взгляд на современность и современного человека. Меня очень порадовал высокий уровень текстов поэтов, которые приняли участие в нашей лаборатории верлибра. Не было буквально ни одной слабой работы. Тексты очень разные, но в каждом видна яркая авторская индивидуальность и серьезное мастерство, что даже неожиданно, учитывая молодость авторов. Не хотел бы никого выделять, повторюсь: общий уровень очень высокий и ровный, все большие молодцы. Мне кажется, современная российская поэзия переживает настоящий бум, прямо сейчас работают десятки поэтов, которые в будущем, я уверен, будут признаны выдающимися и даже великими. И я рад, что фестиваль дает возможность многим людям познакомиться с актуальной поэзией, хотя бы в первом приближении», - рассказал Дмитрий Данилов, поэт, писатель, драматург, победитель премии «Золотая маска», финалист «Большой книги», лауреат «Ясной поляны», номинант «Ники», мастер Creative Writing school по драматургии и поэзии.

Лаборатория организована продюсерским центром «Яркие игры» совместно с Государственным музеем Владимира Маяковского, Парком Горького, школой писательского мастерства Creative Writing School и фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сайт проекта: поэт-перемен.рф .

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