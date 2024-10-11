Вероника Пономарева-Коржевская: «Художники фиксируют образ времени и формируют будущее»

Сегодня, когда государство осознает важность креативных индустрий в целом и изобразительного искусства в частности, самое время консолидировать сообщество художников и создать единую цифровую платформу, дающую творцам дополнительные возможности для самореализации, а также защиты и монетизации интеллектуальных прав. Реализовать столь амбициозную цель призвана Всероссийская платформа «Художники/Artists», создаваемая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Инициатор проекта, художник Вероника Пономарева-Коржевская рассказала о работе в этом направлении.

— Казалось бы, идея единой платформы для художников, арт-институций и арт-экспертов в России не нова. Но в новейшей истории консолидировать многообразный мир искусств, да еще с представлением авторов и их произведений в масштабах страны, не удавалось. В чем Вы видите предпосылки успеха проекта?

— Пожалуй, консолидировать художественный мир удалось лишь однажды — когда на то была политическая воля, то есть в советский период. Тогда Союз художников распределял государственные заказы, обеспечивал немалым количеством льгот. Без воли государства объединить художников очень трудно. Сообщество сегментировано, разделено на группы и субкультуры. Художники закрыты и живут своими изолированными средами, неохотно идут на контакт. Между тем карьера художника связана с интеграцией в общественные и государственные процессы, выходом во внешний мир. Это выгодно не только художнику, но и обществу, и государству, потому что авторы-визионеры формируют будущее. Роль художника в обществе сложно переоценить, она всегда была значимой, ведь творец фиксирует эпоху. Мы идем по улице, и многое из того, что мы видим — дизайн лавочек и фонарей, автомобилей и кафе, вывесок и рекламы, одежду людей и предметный дизайн, архитектуру, — все это создано художниками и фиксирует образ времени.

Сейчас государство начинает понимать, насколько важны креативные индустрии вообще и художники в частности. Принят закон о креативных индустриях, введено много мер поддержки — лед тронулся. Предпосылки успеха проекта именно в том, что он ценен и для общества, и для художников, и для бизнеса, и для государства. Когда проект полезен всем, у него неплохие шансы на успех.

— Почему было выбрано название Artists? Перевод имеет много значений…

— Artist — это принятое в мире обозначение художника. У нас также есть домен «Художники.РФ». Мы хотим нести наше послание в мир, а не замыкаться в своем кругу. Собственно, русское искусство всегда было достаточно востребовано в мире.

Русский авангард начала XX века оказал огромное влияние на искусство всего мира. Сейчас все больше современных художников исследуют русский культурный код, черпают вдохновение в истории русского искусства, и им есть что сказать. Хотя мы в последние десятилетия были на задворках мирового арт-рынка, но это не будет длиться вечно. Нам нужно переводить информацию о нашем искусстве на международный язык. Латиница в названии платформы — дань этой необходимости.

— Есть ли зарубежные аналоги, с которыми ваш проект можно сравнить?



— Платформ для художников в мире довольно много. Например, в Японии, где изобразительное искусство очень популярно, есть платформы с миллионами пользователей. Есть всем известный Behance. В России пока создавались только узкоспециализированные платформы, например для фотографов или дизайнеров, мы же хотим объединить всех. Также хотелось бы отметить, что среди создателей нашей платформы есть Валерий Гольников, у которого уже есть успешный опыт создания платформы для иллюстраторов — Illustrators.ru с 300 000 зарегистрированных пользователей.

— На какой стадии реализация проекта сейчас?

— Уже создан MVP (минимально жизнеспособный продукт). Сформирован экспертный совет из лидеров мнений в области искусства. Создан дизайн. Подписаны соглашения с партнерами — ключевыми арт-институциями, работающими с художниками организациями, союзами художников, создается база для формирования единого каталога-справочника внутри платформы. Собираются группы художников для тестирования будущей платформы.

— Каковы основные критерии отбора тех, чье творчество будет представлено на платформе? Достаточно желания? В искусстве оценка качества чаще субъективна…

— В первую очередь мы хотим объединить профессиональное сообщество, поэтому приглашаем членов отраслевых ассоциаций, выпускников и студентов профильных вузов. Но мы понимаем, что ни первое, ни второе не может считаться обязательным условием статуса художника. Есть хорошие художники, никогда не имевшие специализированного образования и не состоявшие в профессиональных союзах. Поэтому зарегистрироваться на платформе может любой, а уже для зарегистрированных пользователей будет предусмотрена система маркировки по принципу профильного образования и членства в профессиональных ассоциациях.

— Предполагается возможность размещения продукции зарубежных авторов?

— На сегодня мы позиционируем площадку как объединяющую русскоязычных художников, вне зависимости от страны проживания. В ближайшее время не планируем менять этот принцип. Мы — национальная платформа.

— Будучи опытным художником, на счету которого множество персональных выставок, в том числе персональная выставка в Музее современного искусства, а также выставка современного христианского искусства «Лики Марии — образы света», намерены ли Вы выставить на платформе свои работы? На какую отдачу надеетесь?

— Конечно намерена! На платформе будет и мой профиль. Я рассчитываю, что благодаря платформе мои работы станут более заметными, людям будет проще меня находить, у меня появится удобный канал связи с партнерами и зрителями. Будет интересно увидеть, как мои картины сообщаются с картинами моих современников, сравнить мое портфолио с другими. Все мы, как художники, отражаем время, мы — сообщающиеся сосуды. Поэтому важно понимать, как твой голос вплетен в общий хор, какое место ты занимаешь на культурном ландшафте.

— Это коммерческий проект или благотворительный? В чем бизнес-составляющая? Как минимум самоокупаемость — условие полученного гранта?

— На начальном этапе задача чисто просветительская: создать единый каталог, реестр. Но, как и любой проект, мы должны думать о том, за счет каких средств мы его будем реализовывать в дальнейшем, из каких денег платить зарплаты сотрудникам. Поэтому внутри платформы будут создаваться коммерческие инструменты, которые обеспечат самоокупаемость. Это необходимо, чтобы устойчиво развиваться и жить полной жизнью. Однако основные инструменты будут всегда оставаться бесплатными для пользователей платформы.

— Рассчитываете ли в дальнейшем на поддержку государства? Финансовую, организационную? Или скорее ожидаете некое контролирующее влияние или ревность, например, Минкультуры? Ведь вы фактически собираете под зонтичный бренд многотысячную аудиторию креативных людей, защищаете и продвигаете их интересы.

— На поддержку государства мы безусловно рассчитываем. Без участия государства объединить всех игроков, включая музеи, художественные школы и творческие вузы, не получится. Ведь перед нами масштабная, амбициозная задача. Мы надеемся, что наши контакты с Минкультуры РФ, Минобразования, Фондом президентских грантов будут оставаться тесными и помогут устойчивому развитию проекта.

— Кого Вы видите амбассадором проекта? И не считаете ли риском использовать эту методику продвижения, поскольку Вы сами отметили, что в мире творцов отношение к чужому лидерству сложное…

— У нас в стране не так много современных художников и лидеров мнений в этой области. Обыватель едва ли назовет больше одного-двух имен. Безусловно, мы планируем сотрудничать с основными лидерами мнений в области изобразительного искусства. Мы хорошо понимаем проблемы художников, так как сами из этой среды. Я знаю проблемы художников и представляю, как их решить.

У нас будут лекции, круглые столы, конкурсы, выставки, что всегда способствует выявлению новых лидеров, новых имен. Мы создадим календарный план и хотим наполнять его данными от других организаторов арт-событий, сделать полноценную афишу художественных ивентов страны.

Что касается сложного отношения, то хочу подчеркнуть, что принцип конкуренции нельзя понимать превратно. У каждого свой уникальный взгляд, и один художник в принципе не может занимать место другого, им нечего делить в пространстве культуры.

— Будет ли ваша платформа интегрирована в предстоящую Международную ярмарку современного искусства Cosmoscow? В каких имиджевых мероприятиях в сфере культуры вы собираетесь принимать участие?

— В ближайшую — нет. Не успеем. В дальнейшем планируем участвовать во всех значимых событиях в сфере культуры и искусства!

— Как заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий и вице-президент УПРАВИС — профессиональной организации по коллективному управлению исключительными правами художников, фотографов, скульпторов и других авторов изобразительного искусства — что бы Вы выделили в качестве основных проблем, которые поможет решить проект?

— Во-первых, я бы выделила весь комплекс проблем, связанных с интеллектуальной собственностью. Художник вопиюще незащищен, рынок непрозрачен и во многом из-за этого стагнирует. Ситуации, когда магазины используют работы художников без их согласия, происходят регулярно. В этом году, например, известный бренд LOOK ONLINE без разрешения напечатал изображение, созданное художником Пабло Родини, на своих футболках. Художник рассказал об этом в социальных сетях, и после публичного резонанса площадка заявила, что пришла к соглашению с автором. Теперь его работы используются только по договору и на оговорённых условиях. Однако это не решает проблему полностью. Недобросовестные продавцы на маркетплейсах быстро подхватили этот пример, выпуская продукцию с теми же принтами без какого-либо согласования. Заключали ли они договор с автором? Конечно, нет. И в этом состоит одна из главных проблем современного искусства: если ты популярен, будь готов к тому, что твои работы могут украсть. Наша платформа поможет художникам избежать таких ситуаций и защитить свои права.

Наша задача — научить людей уважать интеллектуальное право, считаться с автором. Во-вторых, мы должны сделать художников и их творчество более заметными потенциальным партнерам и заказчикам. Мы рассчитываем, что благодаря платформе музеи и галереи начнут обращать внимание на новых авторов, институции станут активнее помогать авторам с резиденциями и мастерскими, бизнес и государство — привлекать художников к участию в оплачиваемых проектах. А главное — искусство найдет путь к зрителю, без которого художественный процесс не имеет смысла. В-третьих, как я уже говорила, нам важно громче заявить о себе в мире, где пока что львиная доля арт-рынка приходится на США и Китай. К тому же искусство — это универсальный язык, а также та самая мягкая сила, обеспечивающая преимущество в условиях конкурентной борьбы культурных кодов. Любая война, как и любое примирение, начинается в смысловом, семиотическом пространстве, и мы не можем упускать такие инструменты и возможности. Сильная культура и искусство всегда экспансивна, пассионарна и несет за собой развитие и гармонизацию общества.

— Какие удобные инструменты для защиты и монетизации произведений предоставите своим пользователям? В чем их новизна и отличие от традиционных?

— На начальном этапе художникам станут доступны такие инструменты, как депонирование в сети РЦИС.РФ и возможность размещения загруженных на платформу работ на маркетплейсе для дальнейшей реализации прав на них. Депонирование будет осуществляться через сервис n’RIS, для пользователя это будет просто еще одна дополнительная кнопка в интерфейсе личного кабинета. В качестве партнера для монетизации мы выбрали биржу интеллектуальной собственности IPEX, позволяющую заключать мгновенные сделки с правами. Оба сервиса — лидеры в своих нишах. В дальнейшем мы будем расширять портфель цифровых инструментов для управления результатами интеллектуальной деятельности.

— Вы закончили Академию живописи, Высшие литературные курсы Литинститута имени Горького, Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Как пришли к теме интеллектуальной собственности?

— Кроме интеллектуальной собственности, у художника нет ничего! Повторю, одна из самых главных проблем российской культуры — это авторство. В приоритетных задачах платформы «Художники/Artists» — найти и зарегистрировать всех представителей искусства, предоставив для них удобные инструменты и новые возможности для развития. Особенно тех, кто живет в глубинке и у кого меньше ресурсов и инструментов коммуникации. Важно показать их творчество, важно, чтобы художники не уходили из своей профессии из-за необходимости добывать хлеб насущный. Мне хочется, чтобы в России все больше людей сделали бы шаг в сторону своей творческой реализации, потому что творчество — это природа каждого человека, а не только художника. Было бы преступлением в век цифровых технологий не создать такой единый каталог и не увидеть все многообразие художественного ландшафта России, не подарить миру это удивительное созвездие талантов.

Фото предоставлено пресс-службой Artists для АртМосковии