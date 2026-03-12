РАСПРОДАЖА

Весенний сезон МГАСО стартовал Открытыми репетициями

Иван Никифорчин и Гайк Казазян. Фото: Сергей Прокудин-Лемешев
Открытая репетиция началась с экскурсии, которую провела для гостей директор МГАСО Ирина Шигорева. Ирина Сергеевна показала гостям закулисную сторону симфонического оркестра, рассказала об особенностях акустики репетиционного зала, хранения дорогостоящих музыкальных инструментов и костюмов, организационных трудностях гастролей коллектива и даже о том, сколько килокалорий теряет дирижер за время выступления на концерте.

Ирина Шигорева: «Сегодня мы продолжаем наш уникальный проект под названием «Открытые репетиции с МГАСО». Когда мы задумывали этот проект, мы стремились к тому, чтобы в зрительном зале были не только студенты профильных учебных заведений, но и простые слушатели, любители академической симфонической музыки. Сегодня мы впервые осуществили задуманное нами еще в начале сезона. Наши гости — невероятно благодарные слушатели! Они сидели, затаив дыхание, с одухотворенными лицами. Так радостно доставлять слушателям именно такие эмоции! Это то, ради чего мы создавали и проект Открытых репетиций, и то, ради чего мы все работаем.»

Юрий Медяник, музыкант-мультиинструменталист, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра: «Открытые репетиции – замечательный шаг навстречу пониманию закулисья, в котором рождается классическая музыка. Для многих репетиция симфонического оркестра — что-то очень таинственное, скрытое за семью печатями. Для людей, которые не имеют музыкального образования, открытая репетиция — раскрытие тайны, первый шаг к тому, чтобы избавиться от страха непонимания классической музыки. Я часто встречаю слушателей, которые боятся своего недостаточного знания классики. Именно открытые репетиции позволяют слушателям избавиться от этого страха. Классика открывает абсолютно безграничные возможности познания не только окружающего мира, но и самого себя.»

Солист Арсений Тарасевич-Николаев высказал свою точку зрения на Открытые репетиции МГАСО: «Очень полезно погрузиться внутрь репетиционного процесса как для начинающего музыканта, так и для меломана. Опыт первой репетиции с оркестром ничто не заменит. Мне кажется, что Открытые репетиции – очень классный проект. В годы учебы я ходил на открытые репетиции и пианистов, и оркестров. Было очень интересно посмотреть на репетиции зарубежных коллективов, подход маэстро к работе над произведением, и то, как у зарубежных коллег идет репетиционный процесс.

Тем, кто сейчас учится в музыкальных школах или в ВУЗах, я пожелаю любить музыку. Путь тернист, хотя это не для всех очевидно. В нашей профессии, как и во всех творческих профессиях, есть очень большая часть черновой работы, которая далеко не всегда является приятной. Она и не должна быть приятной, но нужно понимать ради чего ты это делаешь. Мне, как музыканту, очень повезло, потому что я вхожу в очень небольшой процент жителей Земли, которые работают не ради денег, а потому что работа – их жизнь. Это нужно ценить и пестовать в себе любовь к своей работе. Слушателям я тоже пожелаю любить музыку, и не бояться труда, который связан с тем, чтобы слушать классику. Ходить на концерты — не только отдых. Это – труд души, который очень обогащает жизнь. Нет никакой альтернативы, которая могла бы удовлетворить эту потребность, кроме как искусством.»

Гости МГАСО — участница Детского симфонического оркестра Первых Лидия Каримова, участница Хора Первых Диана Магомедова, специалист Дирекции реализации творческих и специальных проектов Движения Первых Олеся Черепанова, и участники движения «Волонтеры культуры» Анна Гранкина, Зоя Куликова и Ирина Лимонова высказали свои впечатления от посещения Открытой репетиции МГАСО, а также благодарность и восхищение тем, что смогли увидеть закулисную сторону жизни оркестра и узнать много нового о процессе исполнения симфонической музыки. Активисты Движения Первых подарили Ирине Шигоревой памятную грамоту.

Также на репетиционной базе МГАСО прошла Открытая репетиция с участием художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина и скрипача Гайка Казазяна. Гостями репетиции стали студенты и педагоги профильных ВУЗов и меломаны.

В процессе репетиции шла подготовка к концертному исполнению миниатюр для скрипки Фрица Крейслера. Гайк Казазян представил свою интерпретацию произведений Крейслера и поделился с гостями нюансами исполнительского мастерства.

Гайк Казазян: «Я считаю, что для студентов очень важно посещать Открытые репетиции, благо, что МГАСО предоставляет им такую возможность. На репетиции происходят вещи, которые больше нигде нельзя услышать, даже в классе у педагога по специальности: работа с оркестром, взаимодействие солиста с дирижером и оркестрантами, обсуждение деталей ансамблевой игры. Когда я еще был школьником, в Москву приезжал один из крупнейших и всемирно известных академических музыкантов XX в. Айзек Стерн, и мне удалось побывать у него на открытой репетиции в Большом зале консерватории. Репетиция произвела на меня неизгладимое впечатление: я и сейчас прекрасно помню, как Стерн выходил, как он играл, в какой он был форме.

Хочу пожелать будущим солистам воспитать в себе искреннюю любовь и уважение к настоящей музыке. Молодые музыканты должны понимать, что задача не в том, чтобы выполнять работу, играя все ноты правильно. Задача исполнителя — из этих звуков делать творчество, не просто музыку, а именно делать что-то художественно-ценное, всегда стремиться к этому. Им понадобятся трудолюбие и огромное терпение, стремление идти только вперед и не расстраиваться, если что-то не получается, и на конкурсе не выигрывается премия. Только вперед!»

На Открытой репетиции побывала специальная гостья — доцент кафедры дирижирования Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С.Прокофьева Юлия Брижан: «Когда мне представилась возможность побывать на Открытой репетиции МГАСО, я отложила все дела и специально приехала из Донецка в Москву. Мои чаяния с лихвой оправдались: шикарный оркестр, замечательные музыканты, все вовлечены в процесс, все на подъеме, прекрасный солист Гайк Казазян. Я давно слежу за творчеством Ивана Никифорчина и получила от репетиции огромный заряд энергии. Открытая репетиция МГАСО очень поможет мне в работе. Мне нужна насмотренность, слуховые впечатления, особенности ансамблевой игры, насколько музыканты хорошо друг друга чувствуют, как они реагируют, как они откликаются, взаимодействуют друг с другом. Мой принцип: все, что видишь — максимально кладешь себе в профессиональную копилку.»

