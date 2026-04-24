1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Вещь или образ? Почему музей будущего не сделает выбор между подлинником и пикселем

By T2
музей будущего

Виртуальные туры, голограммы-гиды и интерактивные столы уже не экзотика. Но вместе с удобствами возникает страх: а не исчезнет ли из музея то главное, ради чего мы туда идем — дыхание истории? Владимир Розин, генеральный директор компании ОТКРЫТИЕ, объясняет, почему технологии не похоронят аутентичность, а помогут ей выжить.

Две правды музейного мира

Музеи сегодня оказались в зеркальном коридоре. С одной стороны — цифровое поколение, которое не представляет жизни без сенсорных экранов и мгновенного доступа к любой информации. С другой — вековые традиции хранения и экспонирования, где главная святыня это «магия подлинника».

Разрыв между ними стремительно сокращается. Согласно опросам ВЦИОМ, 67% россиян в возрасте до 24 лет (зумеры) и 55–60% миллениалов посещали музеи за последние два-три года. Молодежь не отвергает культуру, но хочет иначе с ней взаимодействовать. Исследование CNBC подтверждает глобальный тренд: молодые люди все чаще тратят деньги не на материальные блага, а на впечатления, эмоции, опыт. Концерты, фестивали, путешествия… И музеи идеально вписываются в этот ряд.

Но проблема в том, что музеи сегодня конкурируют не с другими музеями. Они конкурируют с социальными сетями и видеоиграми. В эпоху информационного перенасыщения заставить человека оторваться от дивана и поехать смотреть на картину — подвиг. Зачем, если тот же Рембрандт доступен в 4K-разрешении c подробным аудиоразбором?

Не замена, а мостик: четыре аргумента за цифру

Цифровизация пугает хранителей. Но страх этот — от непонимания. На самом деле грамотно внедренные технологии решают сразу четыре задачи, которые традиционному музею не под силу.

Доступность. Виртуальные экспозиции стирают границы. Человек с ограниченными возможностями, житель отдаленного поселка или просто занятой родитель с двумя детьми могут «погулять» по залам Эрмитажа, не выходя из дома. И что важно — такие туры не убивают интерес, а часто подогревают его. Классический эффект тизера: увидел в интернете — захотел увидеть вживую.

Иммерсивность. Погружение в контекст. В музее-диораме Воронежа, рассказывающем о боях за город, посетитель берет специальный фонарик и водит им по объемному макету. На подсвеченных участках макет «оживает»: показываются разрушенные кварталы 1943 года, линии фронта, перемещения войск. Читать факты на табличке скучно. Исследовать самому, играя со светом — увлекательно и запоминается.

музей будущего - специальный фонарик

Геймификация. Современные музеи все чаще обращаются к игровым механикам: посетителю предлагают погрузиться в интерактивный сценарий, стать участником исторического события или даже попробовать «выбраться» из реконструированной опасной ситуации. Чтобы добиться цели, нужно внимательно изучить реальные артефакты, понять логику эпохи, запомнить детали быта или распорядка. В результате подростки с азартом усваивают исторический материал, который в традиционном формате прошел бы мимо их внимания.

Сохранность. Это боль любого хранителя. Оригиналы ветшают от света, влажности, даже от дыхания посетителей. Оцифровка и 3D-копирование позволяют выставить на всеобщее обозрение точную копию, а подлинник поместить в идеальные климатические условия. При этом тактильного опыта (разглядывание под разными углами, приближение деталей) цифра не лишает — наоборот, дает даже больше, чем оригинал за стеклом.

Обратная сторона: главные риски

Но было бы наивно думать, что цифровизация — панацея. Есть и три серьезные угрозы.

Первая и самая опасная — потеря аутентичности. «Магия подлинника» — вещь необъяснимая, но реальная. Когда стоишь перед «Звездной ночью» Ван Гога, ты чувствуешь физическую фактуру краски, знаешь, что именно это полотно держал в руках мастер сто лет назад. Цифровая копия, даже созданная с идеальной точностью, передает изображение, но не передает присутствие истории.

Особенно это критично для исторических домов-музеев. Пройтись по кабинету писателя, увидеть потертость на его стуле, ощутить запах старых книг — это невозможно сымитировать в VR-очках.

Вторая проблема — разница в ресурсных возможностях. Внедрение сложных мультимедийных решений — видеомэппинга с датчиками движения, систем дополненной реальности, полноценных VR-зон — требует значительных инвестиций в оборудование, софт и последующее техническое сопровождение. Крупные федеральные музеи имеют доступ к таким бюджетам или партнерствам с корпорациями. Но для региональных и небольших муниципальных музеев подобные проекты часто остаются недосягаемыми. Если цифровизация начнет восприниматься как обязательный стандарт качества, существует риск, что посетитель станет выбирать музей по принципу «технологичности шоу», а не по глубине коллекции. Это создает вызов: как сохранить справедливую конкуренцию и не оставить малые музеи без внимания.

Третья — обесценивание оригинала. Парадокс: чем доступнее становится музей в онлайне, тем меньше у людей стимулов идти в него. Если можно открыть планшет, включить виртуальный тур из Лувра и разглядывать «Мону Лизу» с любой детализацией, попивая кофе дома, — зачем лететь в Париж, стоять в очереди и смотреть на картину через стекло? В перспективе этот сценарий угрожает самому существованию физических музеев.

Гибрид: как не убить одно и не потерять другое

Есть ли выход? Да, и он уже найден. Это гибридная модель.

Никакого «полного перехода в цифру» классические музеи не переживут. Но и стоять на месте, игнорируя технологии, — значит потерять молодую аудиторию. Гибрид означает, что технологии используются точечно, как дополнительная оптика, а не как замена реальности.

музей будущего - ar / vr на экспонатах

Пример 1: AR-слой поверх картины. Посетитель смотрит на физическое полотно. Наводит смартфон на QR-код — и на экране поверх картины появляется анимация: как художник наносил мазки, какие делал наброски, как менял композицию. Оригинал остается нетронутым, знания и эмоции — умножены.

Пример 2: Умные сцены. В современных гибридных экспозициях все чаще используются так называемые «умные сцены» — пространственные инсталляции, собранные из подлинных физических объектов. Это могут быть воссозданные интерьеры эпохи, фрагменты городской среды или бытовые сцены. Сами по себе такие композиции статичны. Но с помощью проекций они «оживают»: на стены или макеты выводятся динамические изображения — движущиеся фигуры людей, меняющееся время суток, исторические хроники. Проекция добавляет атмосферу, движение, контекст, но не перетягивает внимание на себя.

Пример 3: Персонализация. В крупном музее с десятками залов невозможно пройти всё. Мобильное приложение-навигатор спрашивает посетителя: что вас интересует? Живопись Ренессанса? Быт купечества? Техника XIX века? Алгоритм строит оптимальный маршрут по залам, экономя время и уважая личный интерес. Это не цифра ради цифры, это цифра как слуга.

Будущее, которое уже наступает

Каким будет музей через десять лет? Это симбиоз, а не выбор.

Технологии не должны затмевать экспонат. Они не должны кричать «Посмотрите, как я круто спроектирован!». Хорошая цифровизация — та, которую посетитель не замечает. Он пришел за подлинником, а голограмма или AR-слой лишь помогли ему понять, почему этот подлинник — гениален.

Идеальный музей будущего — это «умная» экспозиция, где физические артефакты и цифровые слои дополняют друг друга как естественные партнеры. Где старый дуб рамы и тепло лампы соседствуют с лазерной проекцией — но проекция не борется за внимание, а служит рассказчиком.
Тогда музей не потеряет душу, а обретет новое дыхание.

