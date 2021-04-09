Весна пришла! Звёзды раскрывают свои секреты красоты

Устав от зимы и нехватки, нам всем так хочется, чтобы весны наступила как можно скорее. Потому мы и начинаем готовиться к ней как можно раньше. Сейчас же, когда весна наступила не только по календарю, нам всем хочется преобразиться и что-то изменить в себе. Мы решили узнать, как звездные красотки готовятся к весне, а также расспросили их о любимчиках косметика и какие процедуры они предпочитают.
Ева Тимуш, певица, участница шоу «Голос. Дети», «The Voice Of Romania» и Now United
В первую очередь, коже нужно много воды, поэтому каждый день я пью не менее 2 л воды. Кроме этого, я предпочитаю использовать кремы для улучшения лимфы и специальную щетку для тела. Моя кожа не сильно привередлива, поэтому я могу особо не задумываться, что я использую — у меня очень много продуктов для ухода за лицом. Самый крутой из них — разогревающее средство против черных точек Blackhead Solutions от Clinique, который убирает чёрные точки так, как не делают это даже маски для лица.
Также я влюблена в сыворотку от Elizavecca и их пилинг-диски для лица. Да и вообще, мне очень нравится корейские бренды — большинство масок для лица, которые я использую, именно корейские. Но моя любимая маска для лица — это маска «Vaseline», которая увлажняет кожу так, что даже через 2 дня моя кожа идеально увлажнена и сияет.
Nastya VO, певица, модель, участница шоу «Ты топ-модель»
С приходом весны я, как и все вокруг, расцветаю, а значит перехожу на более яркую одежду и помаду, а также на более ароматные средства по уходу за кожей лица и тела и более цветочные свежие парфюмы. Хочется легкости во всем, поэтому декоративной косметики становится меньше, а крем для лица — легче. Ощущение легкости отражается даже на еде — в рацион приходит больше овощей и фруктов, а вот крупы, наоборот, уходят. Но отмечу, что все происходит само собой.
Фигуру к лету я готовлю в зале с помощью бокса. Но сразу отмечу, что со спортом я дружу и в холодный период, просто к лету я перехожу больше на кардио, чтобы «подсушить» ноги. Не забываю и о массаже — это обязательно! Обожаю массаж! Любой! Но весной я начинаю делать лимфодрегажные и корректирующие варианты, чтобы фигура была вау!
SHADU, певица
Наступила весна, а значит кожа требует повышенного внимания! В это время моя комбинированная становится очень сухой, и на неё не ложится ни одно тональное средство. Поэтому увлажняющие маски — это мое всё. Из моих маст-хэвов могу выделить следующие средства: Yonka Hydra, IS Clinical Hydra-Intensive Cooling Masque, Dr. Jart+ Shake & Shot Rubber Hydro Mask.
Итак, с сухой кожей лица мы разобрались, но что же делать с тщательно отведенными ушками на бёдрах? Конечно же ПП и спорт — залог успеха, но я стараюсь помочь организму побыстрее избавиться от накопленной воды в первую очередь, поэтому делаю комплекс массажей по телу: Эндосфера + Icoon. Также запустить лимфодренаж помогут обертывания, а их без проблем можно делать дома!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.