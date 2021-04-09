Весна пришла! Звёзды раскрывают свои секреты красоты

Устав от зимы и нехват­ки, нам всем так хочет­ся, что­бы вес­ны насту­пи­ла как мож­но ско­рее. Пото­му мы и начи­на­ем гото­вить­ся к ней как мож­но рань­ше. Сей­час же, когда вес­на насту­пи­ла не толь­ко по кален­да­рю, нам всем хочет­ся пре­об­ра­зить­ся и что-то изме­нить в себе. Мы реши­ли узнать, как звезд­ные кра­сот­ки гото­вят­ся к весне, а так­же рас­спро­си­ли их о любим­чи­ках кос­ме­ти­ка и какие про­це­ду­ры они предпочитают.

Ева Тимуш, певи­ца, участ­ни­ца шоу «Голос. Дети», «The Voice Of Romania» и Now United

В первую оче­редь, коже нуж­но мно­го воды, поэто­му каж­дый день я пью не менее 2 л воды. Кро­ме это­го, я пред­по­чи­таю исполь­зо­вать кре­мы для улуч­ше­ния лим­фы и спе­ци­аль­ную щет­ку для тела. Моя кожа не силь­но при­ве­ред­ли­ва, поэто­му я могу осо­бо не заду­мы­вать­ся, что я исполь­зую — у меня очень мно­го про­дук­тов для ухо­да за лицом. Самый кру­той из них — разо­гре­ва­ю­щее сред­ство про­тив чер­ных точек Blackhead Solutions от Clinique, кото­рый уби­ра­ет чёр­ные точ­ки так, как не дела­ют это даже мас­ки для лица.

Так­же я влюб­ле­на в сыво­рот­ку от Elizavecca и их пилинг-дис­ки для лица. Да и вооб­ще, мне очень нра­вит­ся корей­ские брен­ды — боль­шин­ство масок для лица, кото­рые я исполь­зую, имен­но корей­ские. Но моя люби­мая мас­ка для лица — это мас­ка «Vaseline», кото­рая увлаж­ня­ет кожу так, что даже через 2 дня моя кожа иде­аль­но увлаж­не­на и сияет.

Nastya VO, певи­ца, модель, участ­ни­ца шоу «Ты топ-модель»

С при­хо­дом вес­ны я, как и все вокруг, рас­цве­таю, а зна­чит пере­хо­жу на более яркую одеж­ду и пома­ду, а так­же на более аро­мат­ные сред­ства по ухо­ду за кожей лица и тела и более цве­точ­ные све­жие пар­фю­мы. Хочет­ся лег­ко­сти во всем, поэто­му деко­ра­тив­ной кос­ме­ти­ки ста­но­вит­ся мень­ше, а крем для лица — лег­че. Ощу­ще­ние лег­ко­сти отра­жа­ет­ся даже на еде — в раци­он при­хо­дит боль­ше ово­щей и фрук­тов, а вот кру­пы, наобо­рот, ухо­дят. Но отме­чу, что все про­ис­хо­дит само собой.

Фигу­ру к лету я готов­лю в зале с помо­щью бок­са. Но сра­зу отме­чу, что со спор­том я дру­жу и в холод­ный пери­од, про­сто к лету я пере­хо­жу боль­ше на кар­дио, что­бы «под­су­шить» ноги. Не забы­ваю и о мас­са­же — это обя­за­тель­но! Обо­жаю мас­саж! Любой! Но вес­ной я начи­наю делать лим­фод­ре­гаж­ные и кор­рек­ти­ру­ю­щие вари­ан­ты, что­бы фигу­ра была вау!

SHADU, певи­ца

Насту­пи­ла вес­на, а зна­чит кожа тре­бу­ет повы­шен­но­го вни­ма­ния! В это вре­мя моя ком­би­ни­ро­ван­ная ста­но­вит­ся очень сухой, и на неё не ложит­ся ни одно тональ­ное сред­ство. Поэто­му увлаж­ня­ю­щие мас­ки — это мое всё. Из моих маст-хэвов могу выде­лить сле­ду­ю­щие сред­ства: Yonka Hydra, IS Clinical Hydra-Intensive Cooling Masque, Dr. Jart+ Shake & Shot Rubber Hydro Mask.

Итак, с сухой кожей лица мы разо­бра­лись, но что же делать с тща­тель­но отве­ден­ны­ми ушка­ми на бёд­рах? Конеч­но же ПП и спорт — залог успе­ха, но я ста­ра­юсь помочь орга­низ­му побыст­рее изба­вить­ся от накоп­лен­ной воды в первую оче­редь, поэто­му делаю ком­плекс мас­са­жей по телу: Эндо­сфе­ра + Icoon. Так­же запу­стить лим­фод­ре­наж помо­гут обер­ты­ва­ния, а их без про­блем мож­но делать дома!

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