Весне дорогу: Novakid приглашает на открытые уроки английского для детей

Онлайн-платформа обучения детей английскому Novakid приглашает на специальные открытые уроки с учителями-носителями языка. Занятия пройдут 17 марта в формате прямой трансляции на YouTube.

Всего запланировано два урока по теме «Времена года»: для детей 4 — 7 лет, и 9 — 12 лет. Ребята выучат полезные фразы и слова для обсуждения сезонов, месяцев и погоды, обсудят любимые активности для каждого из времен года. А еще смогут пообщаться с учителями Novakid и своими ровесниками из других стран. Одним словом, скучать точно не придется!

Для родителей открытый урок станет хорошей возможностью познакомиться с методикой преподавания Novakid и особенностями проведения уроков на онлайн-платформе. Или просто насладиться свободным временем и заняться своими делами, пока ребенок увлечен изучением английского.

«Здравствуй, март! Привет, весна! Чувствуете приближение теплых деньков? Тогда самое время попрощаться с зимой. На открытом уроке мы узнаем о разных временах года, научимся распределять месяцы по сезонам и обсуждать погоду. До встречи в виртуальном классе – будет весело!», — приглашает на занятие учитель Джо.

Участие в открытых уроках бесплатное. Предварительная регистрация не требуется.

Расписание: 17 марта 2022 года:

16:00 – 16:30 (мск) – первый урок;

16:30 – 17:00 (мск) – перерыв;

17:00 – 17:30 (мск) – второй урок.

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