VI Кинофорум «Шередарь» завершил приём конкурсных заявок

Окончен сбор конкурсных заявок на участие в кинофоруме «Шередарь», который состоится в апреле.

175 работ из 37 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья претендуют на участие в конкурсной программе VI Открытого кинофорума «Шередарь» в семи номинациях для видеоконтента, телевизионных сюжетов и короткометражных игровых и документальных фильмов.

Среди заявок этого года работы на самые актуальные и важные для общества темы. Это и истории людей, проходящих через трагические переживания, и тема поиска смысла жизни, и рассказы о тех, кто нашел свое призвание. Главные герои роликов, телесюжетов, кинокартин — дети и старики, те, кто заботятся о других, и те, о ком заботятся, люди самых разных профессий: от учителей и священников до музыкантов и предпринимателей. Авторов волнуют вопросы совершенно разноплановые, от коммуникации и смысловой наполненности языка, до буллинга среди подростков, они размышляют о понятии красоты в современной культуре, о волонтерстве как зове души.

Кинофорум «Шередарь» учрежден БФ «Шередарь» в 2016 году как площадка для неформального общения и творческих коллабораций между некоммерческими организациями и профессионалами кино- и телеиндустрии. Кинофорум откроется 18 апреля в Москве, а основная программа пройдет во Владимирской области, на базе реабилитационного центра для детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь». В программу входят просмотры конкурсных работ и дискуссии, творческие мастерские и встречи с известными деятелями кино- и телевидения, мастер-классы по различным аспектам производства кино- и видеопродукции. В кинофоруме примут участие авторы работ, отобранных в основную конкурсную программу. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 21 апреля в центре «Шередарь».

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