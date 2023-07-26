С 13 по 19 августа 2023 г. в МДЦ «Артек» пройдет VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика», организованный Ассоциацией анимационного кино совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Минкультуры РФ. Фестиваль запланирован на IX смену, носящую символичное название «Движение вверх».

«Вот уже более 6 лет фестиваль «Аниматика» в «Артеке» становится ярким событием, а мультфильм – универсальным языком общения ребят с мастерами анимации, которые делятся своими знаниями и умениями. Проект не только помогает детям раскрыть свои способности, но и формирует внутренний мир ребенка, открывает новые миры, объединяет и развивает. Здесь талантливые школьники со всей нашей страны реализуют свои творческие замыслы, пробуют себя в роли мультипликатора, режиссера, монтажёра или актера озвучивания. А для кого-то, возможно, приобретенный опыт поможет сделать профессиональный выбор. Уверен, собственное творческое видение юных создателей мультфильмов, которое они представят в своих итоговых работах, впечатлит даже профессионалов», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

«Фестиваль «Аниматика» в «Артеке» – одно из самых сложных по организации ежегодных мероприятий, и это делает его особенно ценным в плеяде проектов Ассоциации анимационного кино. Каждый фестиваль бросает множество вызовов – мы преодолевали и трудности, связанные с пандемией, и все сложности с логистикой последних двух лет, – рассказывает исполнительный директор ААК Ирина Мастусова. - Каждый участник, каждый проект, каждый мастер-класс - на вес золота. Дети в «Артеке» – прекрасные, мотивированные, невозможно работать с ними вполсилы. Побывав в «Артеке», ты влюбляешься в это место, и постоянно стремишься обратно. Каждый раз «Артек» задает планку такого высокого уровня, что дает участникам заряд на весь следующий год. Мы надеемся, что наша мирная и дружная индустрия сможет быть в очередной раз достойно представлена на площадке «Артека». Программа фестиваля очень насыщенная»

Фестиваль традиционно совмещает два формата – просветительский и образовательный. Почетные гости, среди которых представители студий Союзмультфильм, ГК «Рики», студии «КиноАтис», проведут мастер-классы и творческие встречи, открывающие детям различные аспекты анимационного мастерства и являющиеся вводным курсом в профессии анимационного кино. Детей всех девяти лагерей Артека ждет обширная программа показов полнометражной отечественной анимации: «Снежная королева. Разморозка» (Анимационная студия «Воронеж»), «Большое путешествие. Специальная доставка» («Лицензионные бренды») «Чинк: хвостатый детектив» («Союзмультфильм»), а также «Чебурашка» («Старт Студия», «ВБД Груп», «Телекомпания», «Централ Партнершип»).

20-летний юбилей Смешариков будет отмечен специальными показами фильмов с легендарными героями от ГК «Рики».

Особенное внимание уделяется показу авторской анимации для детей, потому что ознакомиться с авторским кино можно только на фестивалях. Участники смены увидят короткометражные авторские фильмы, созданные на студиях «Пчела», «А-фильм», «Урал-синема», «ШАР», «МИР» и на киностудии «Союзмультфильм».

Образовательная часть фестиваля включает в себя работу полноценных творческих мастерских, где под руководством молодых, но опытных наставников (выпускников школы-студии «Шар», выпускников и преподавателей полиграфического колледжа им. Ивана Федорова, Высшей школы экономики и других) участники будут создавать свои собственные мультфильмы. Победители конкурса, приехавшие на смену и обладающие профессиональными навыками, выступят в качестве наставников – помощников в творческом процессе.

Созданные в течение фестивальной недели детские мультфильмы будут показаны на большом экране на закрытии фестиваля, лучшие из них получат призы.

Фестиваль «Аниматика» проводится уже в шестой раз. Миссия фестиваля – подготовка будущих профессионалов для индустрии анимационного кино, которая год от года набирает обороты в России.

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