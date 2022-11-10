VII Кинофорум «Шередарь» открыл старт нового сезона кино о благотворительности

Ежегодный Кинофорум «Шередарь» — фестиваль кино на социальную и благотворительную тематику — открывает сбор конкурсных заявок.

Кинофорум «Шередарь» учрежден БФ «Шередарь» в 2016 году как фестиваль короткометражного кино, видео- и телеконтента в сфере благотворительности и социальных инициатив. «Мы всегда пропагандировали идеи открытости, приглашая к участию в Кинофоруме как опытных профессионалов, так и любителей», — рассказывает учредитель фонда «Шередарь» и член жюри кинофорума Михаил Бондарев. По его словам, главная идея кинофорума – обмен идеями, знаниями, в этой насыщенной неформальной атмосфере рождаются интересные творческие союзы между некоммерческими организациями, которые также охотно приезжают на фестиваль, и представителями кино- и телеиндустрии.

Такие платформы очень востребованы сегодня, продолжает Михаил Бондарев. «У людей активных и неравнодушных, которые занимаются благотворительными и социальными проектами, всегда есть идеи, истории, герои. А у тех, кто снимает видео, кино, рекламу, есть все возможности рассказать о них. Найти друг друга и объединить свои потенциалы на общее благо помогает Кинофорум “Шередарь”», — говорит Бондарев.

«Кинофорум постоянно расширяется, а все, что мы делаем, направлено на то, чтобы популяризировать идею социального кинематографа в России, чтобы повысить профессиональный уровень специалистов, выбравших эту нелегкую творческую стезю», — утверждает Председатель жюри кинофорума руководитель мастерских режиссуры (ВГИК), кинорежиссёр Виталий Калинин. Так, в этом году на базе Кинофорума открылась онлайн-киношкола, в которой преподают профессионалы кино и телевидения, и ученики киношколы смогут принять участие в программе фестиваля. «Уверен, мы придумаем еще много интересного для участников VII Кинофорума — увлекательные дискуссии, полезные знакомства, важные и нужные разговоры», — говорит Виталий Калинин.

В этом году принять участие в кинофоруме «Шередарь» можно в девяти номинациях, которые охватывают самый разнообразный формат кино- и видеоконтента на социальную тематику:

«Короткометражный игровой фильм» — игровое короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.

«Короткометражный документальный фильм» — документальное короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.

«Авторы-дети» — видео-контент на социальную или благотворительную тематику, автору/группе авторов которого на момент подачи заявки не исполнилось 17 лет. Хронометраж до 15 минут.

«Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда». Хронометраж до 30 минут.

«Социальные ролики и реклама» — интернет-проекты, реклама на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 3 минут.

«Short-фильм» — короткометражное игровое или документальное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 7 минут.

«Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику». Хронометраж до 15 минут.

«Благотворительность с риском для жизни» — короткометражный документальный фильм о тех, кто помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с боевыми действиями. Хронометраж до 15 минут.

«Студенческий фильм» — игровой или документальный фильм на социальную или благотворительную тематику, авторами которого являются студенты ВУЗов и СПУ. Хронометраж до 30 минут.

Для участия в кинофоруме нужно заполнить заявку на сайте HYPERLINK «https://kino.sheredar.ru/»https://kino.sheredar.ru. Прошедшие конкурсный отбор будут приглашены на кинофорум, который пройдет с 20 по 25 апреля 2023 года на реабилитационной базе БФ «Шередарь» во Владимирской области. В программу входят просмотры конкурсных работ и их обсуждение, мастер-классы и встречи с известными деятелями кино- и телевидения.

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