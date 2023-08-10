В дни празднования дня города Москвы в парке культуры и отдыха «СОКОЛЬНИКИ» в павильоне на Фестивальной площади с 7 по 10 сентября пройдет VII Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль».

На выставке «РусАртСтиль» современные российские тренды соединяются с многовековыми традициями и ищут свое продолжение в таких актуальных темах как интерьер и декор, подарки и украшения, авторская дизайнерская одежда и аксессуары.

Проект пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции».

Выставка направлена в первую очередь на поддержку творчества молодых мастеров, дизайнеров и способствует сохранению преемственности художественного мастерства поколений, передачи навыков и технологий молодежи.

Основными участниками станут субъекты малого и среднего предпринимательства, предприятия народных художественных промыслов, лучшие мастера и ремесленники декоративно – прикладного искусства, дизайнеры из 25 регионов России.

Свои лучшие работы и новинки мастера представят по направлениям: авторская керамика и фарфор; изделия из бронзы и янтаря, художественная обработка стекла; резьба по дереву; роспись по дереву и шелку; вышивка и кружевоплетение; лоскутная техника; авторская кукла; предметы интерьера и декора; ювелирные и авторские украшения; художественная обработка кожи и меха; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.

В выставке-ярмарке «РусАртСтиль» на объединенном стенде примут участие и ремесленники Москвы, представив свои авторские работы из глины с ручной росписью, керамику, кружево и батик, украшения ручной работы из натурального камня, кожи и бисера, декоративные интерьерные изделия, авторские куклы, цветочную аппликацию и др.

В преддверии осеннего сезона модельеры и дизайнеры познакомят с новыми коллекциями авторской одежды и аксессуаров с использованием национальных мотивов.

В рамках деловых мероприятий выставки пройдет презентация VR-квеста «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов». Проект создан специалистами РИА Новости по заказу Ассоциации «Наследие и традиции» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Каждый желающий сможет поиграть в игру надев VR очки и окунуться в сказку красоты и творчества народных промыслов. Также состоятся творческие встречи и презентации от именитых мастеров и дизайнеров, которые поделятся своим опытом, расскажут о новинках и современных тенденциях в творчестве и моде.

Для всех любителей творчества состоятся увлекательные мастер-классы от талантливых мастеров по различным направлениям творчества: роспись по дереву, создание изделия из шерсти в технике сухого валяния, роспись матрешки, работа с полимерной глиной, роспись акриловыми красками и контурами и др.

Также посетителей ждет площадка «ЭкоВкусно» с городецкими пряниками, орешками, сырами и миндальными десертами; тематическая фотозона и ежедневная лотерея с призами от компаний – участников проекта.

Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» - настоящий праздник красоты и таланта, событие со множеством положительных эмоций, полезных приобретений и интересных идей!

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