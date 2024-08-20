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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»

editor
By editor
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Балет Игоря Моисеева

В Севастополе состоялись выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, широко известного во всем мире как «Балет Игоря Моисеева». Артисты ансамбля при полных аншлагах на все четыре дня представили программу «Классика Игоря Моисеева» в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

В эти дни «Классика Игоря Моисеева» собрала больше четырех тысяч зрителей! Языком танца их познакомили с историей и культурой русского, греческого, венесуэльского, аргентинского, молдавского, калмыцкого и других народов. Благодаря сохранившимся в ансамбле традициям на глазах у севастопольцев и гостей города классика и фольклор гармонично слились в единое целое!

На протяжении четырех дней во Дворце культуры рыбаков моисеевцы исполняли 12 виртуозных номеров. Среди них – русский танец «Лето», сюита греческих танцев «Сиртаки», танец аргентинских пастухов «Гаучо», хореографическая картина «Партизаны», танец бессарабских цыган, адыгский танец «Тляпатет» и легендарное моисеевское «Яблочко». Танец русских моряков в Севастополе каждый день встречали продолжительными овациями стоя!

Организаторами гастролей Балета Моисеева в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» являются АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства города Севастополя.

Гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева завершились, однако в памяти благодарных зрителей надолго останутся хореографические шедевры «Классики Игоря Моисеева»!

Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

Балет Игоря Моисеева

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