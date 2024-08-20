VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»

В Севастополе состоялись выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, широко известного во всем мире как «Балет Игоря Моисеева». Артисты ансамбля при полных аншлагах на все четыре дня представили программу «Классика Игоря Моисеева» в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

В эти дни «Классика Игоря Моисеева» собрала больше четырех тысяч зрителей! Языком танца их познакомили с историей и культурой русского, греческого, венесуэльского, аргентинского, молдавского, калмыцкого и других народов. Благодаря сохранившимся в ансамбле традициям на глазах у севастопольцев и гостей города классика и фольклор гармонично слились в единое целое!

На протяжении четырех дней во Дворце культуры рыбаков моисеевцы исполняли 12 виртуозных номеров. Среди них – русский танец «Лето», сюита греческих танцев «Сиртаки», танец аргентинских пастухов «Гаучо», хореографическая картина «Партизаны», танец бессарабских цыган, адыгский танец «Тляпатет» и легендарное моисеевское «Яблочко». Танец русских моряков в Севастополе каждый день встречали продолжительными овациями стоя!

Организаторами гастролей Балета Моисеева в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» являются АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства города Севастополя.

Гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева завершились, однако в памяти благодарных зрителей надолго останутся хореографические шедевры «Классики Игоря Моисеева»!