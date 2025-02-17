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Вики Ли: «Я не развлекаю никого своей музыкой и ни под кого не подстраиваюсь»

editor
By editor
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вики
Фото предоставлено артистом

Вики Ли – не просто имя на афише, это музыкальное явление. Пианистка-виртуоз, композитор с ярко выраженным авторским почерком, номинант Российской Национальной Музыкальной Премии, она завоевала признание публики и критиков по всему миру.

Отличительная черта Вики Ли – неповторимая атмосфера, создаваемая ею на концертах. Сочетание технически безупречного исполнения с пронзительной эмоциональностью завораживает слушателей. Она покорила престижные сцены, включая Венский Концертхаус, Большой зал Берлинской филармонии, Мюнхенский Гастайг, Smetana Hall в Праге, Кремлевский дворец и бесчисленное множество других концертных площадок в России и за рубежом. Каждое ее выступление – это путешествие в мир звуков и чувств.

– Вики, вас называют музыкантом, который объединяет прошлое и настоящее, классику и современность, создавая уникальный и неповторимый музыкальный мир. Вы с удовольствием исполняете произведения современных композиторов – например, Yiruma, Yann Tiersen и Ludovico Einaudi, но и бережно относитесь к академической классике. А еще – сочиняете сами расскажите, как происходит процесс написания произведения? Что для вас служит источником вдохновения?   

– Могу наблюдать за картинами природы, произведениями искусства или людьми, вдохновиться фильмом, книгой или спектаклем. И тогда в голове рождается идея, которая потом воплощается в виде звуков.  

– И как много времени занимает этот процесс? От каких факторов это зависит?  

– Всегда по-разному, факторов может быть много, банально времени нет иногда. Так что какой-то единой схемы здесь нет.  

– Какие эмоции для вас наиболее продуктивны для написания той или иной музыки?  

– Внутренний подъем и спокойствие одновременно.  

– Какими музыкантами вы вдохновляйтесь в творческом плане?

– Enya – самая любимая, она феноменальная, космическая. Джеймс Хорнер, Говард Шор, Yiruma и еще много других. Но, как вы правильно подчеркнули, я с особой любовью отношусь к классике. Очень люблю Дебюсси и Равеля. И, конечно, моя отдельная любовь – это Рахманинов. Вообще, музыки хорошей на свете много, собственно, как и плохой.  

– Приходилось ли вам когда-нибудь адаптировать свой музыкальный стиль под конкретный проект или аудиторию?  

– Никогда. У меня очень жесткая принципиальная позиция – я всегда пишу и играю исключительно то, что мне нравится. И точка. Я не развлекаю никого своей музыкой и ни под кого не подстраиваюсь. Все программы на свои выступления и проекты выбираю тоже сама и полностью продумываю разрабатываю концепцию.

–   Какая ваша самая глобальная творческая мечта?

– Мечты не всегда сбываются в том виде, в каком они у нас в голове. Мне нравится фраза: «Делай что должно и будь что будет». У каждого — свой путь.  

– Кто ваш слушатель? Вы знаете его? 

– Аудитория, ищущая ответы на вопросы, рассуждающая, думающая, чувствующая.  

– Как вы относитесь к хейту и конструктивной критике?  

– Пусть хейтят на здоровье. К конструктивной критике отношусь нейтрально. Это всего лишь взгляд со стороны.

– Можете дать совет начинающим музыкантам – на что им обратить внимание в первую очередь? И во вторую тоже. 

– Прежде всего – усердный труд. Именно он кует настоящего мастера, превращая начинающего энтузиаста в эксперта своего ремесла. Это краеугольный камень, закладывающий прочный фундамент, дарящий ощущение внутренней гармонии и убежденность в правильности выбранного курса. Это не просто работа, это преданность делу.

Во-вторых, будьте внимательны к дарам судьбы, не отвергайте возможности, которые посылает вам мир. Часто мы упускаем их из виду, не замечаем или попросту пренебрегаем. А ведь за этими, казалось бы, незначительными событиями могут скрываться уникальные шансы, помощь, направляющая рука судьбы, ведущая к новым вершинам. Не игнорируйте знаки – они могут изменить вашу жизнь. 

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