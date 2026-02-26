Оплата публикаций

Виктор Цой, «Король и Шут» и Eminem: музыка для всех и музыка для каждого

Сервис «КИОН Музыка» провел опрос и выяснил, что среди сангвиников и флегматиков больше мужчин, представленность женского сегмента аудитории выше у меланхоликов и холериков. Поп-музыка создает оптимистичный настрой у всех типов темпераментов кроме меланхоликов: они предпочитают рок. Синглы в жанре поп способствуют также релаксации, но в этом вопросе отличились сангвиники, проголосовавшие за классику. Рок – направление, помогающее выплеснуть негатив для всех групп респондентов.  Виктор Цой и «Король и Шут» – русскоязычные артисты, чье творчество потенциально могло стать саундтреком к жизни большинства опрошенных. В рамках зарубежной сцены пальма первенства у Metallica и Eminem.

В феврале текущего года «КИОН Музыка» опросила свыше 1500 тысяч пользователей, чтобы выяснить, существует ли взаимосвязь между типом темперамента и музыкальными предпочтениями. В основу исследования легла классическая систематизация, разделяющая людей по четырем видам характеров: сангвиники (энергичные, общительные и жизнерадостные), холерики (вспыльчивые и импульсивные), флегматики (спокойные, уравновешенные, медлительные) и меланхолики (чувствительные и ранимые). Среди сангвиников и флегматиков оказалось больше мужчин, а в числе меланхоликов и холериков пальма первенства у женщин.

Чтобы получить позитивный заряд эмоций, меланхолики включают рок-песни (45%). Реже – поп (39%) и хип-хоп (26%). Для этого типа характера поп-музыка (30%) лучше остальных подходит для отдыха и расслабления. Вторую строчку поделили между собой рок и классика (по 19%). Шансон и электроника (по 15%) на третьем месте. Для выплеска скопившегося негатива эта категория пользователей опять же слушает рок (30%). Следом идут поп (19%) и метал (17%).

Настроится на оптимистичный лад сангвиникам помогает поп-музыка (42%). Вторая строчка осталась за рэпом (33%), за ним – рок (31%). Классика (33%) – идеальное мелодичное сопровождение релаксации. Менее востребованными оказались поп-песни (31%) и шансон (19%). Снятию раздражения способствует рок (28%), поп (18%) и хип-хоп (17%).

Почти каждый второй флегматик заряжается хорошим настроением с помощью популярной музыки (47%). Серебро – у рока (31%), а бронза досталась рэпу (26%). Для выпуска пара и напряжения также подходит поп (31%). Менее часто звучат классические композиции (30%), хип-хоп и электроника (по 15%). В проживании отрицательных эмоций не обойтись без рока (27%). Поп и рэп оказались для этого не так востребованы (по 19%). Замыкает топ-3 метал с 16% голосов.

У холериков благоприятный настрой появляется при прослушивании жанра поп (41%). Следом – рок (37%) и рэп (31%). Этот тип темперамента успокаивается при звучании поп-синглов (34%). Для такого сценария подходят еще шансон, классика (по 23%) и рок (18%). Принятию пессимистических переживаний содействует рок (33%), поп (23%), а также рэп (19%).

Рейтинг артистов и музыкальных групп, представляющих отечественную сцену, чье творчество могло бы стать саундтреком к жизни пользователей:

  • Меланхолики: «Король и Шут» (26%), Виктор Цой (24%), Баста (18%).
  • Сангвиники: Виктор Цой и Баста (по 23%), ANNA ASTI (17%), «Король и Шут» (15%).
  • Флегматики: Виктор Цой (22%), Баста (21%), «Король и Шут» (20%).
  • Холерики: Виктор Цой (26%), «Король и Шут» (24%), Баста (18%).

Рейтинг артистов и музыкальных групп, представляющих зарубежную сцену, чье творчество могло бы стать саундтреком к жизни пользователей:

  • Меланхолики: Metallica (15%), Lady Gaga, The Rolling Stones и Green Day (по 11%), Imagine Dragons и Rihanna (по 9%).
  • Сангвиники: Eminem (22%), Metallica (10%), Rihanna (8%).
  • Флегматики: Eminem (21%), Rihanna (11%), Imagine Dragons (10%).
  • Холерики: Eminem (18%), Rihanna (16%), Metallica (13%).
