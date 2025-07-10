Виктор Ямпольский: «Великую страну создает великая культура»

На минувшем ПМЭФ-2025 было несколько сессий, посвященных проблемам культурного развития, и в рамках одной из них, касающейся сопряжения культуры и Искусственного интеллекта, выступил заслуженный артист РФ, основатель многолетнего проекта «Чистая классика», пианист Виктор Ямпольский. И его главный посыл – смотри в суть, а не в модные тренды, которые сегодня одни, завтра другие; с культуры начинается государство, и с падением культуры государство заканчивается. По следам форума – наш компактный разговор по ключевым тезисам, которые Виктор Исаакович пропагандирует всей своей жизнью в искусстве, с момента окончания Московской консерватории.

– Приходит, я надеюсь, понимание, что культура – это не что-то, мешающееся под ногами, не какая-то надстройка, не соус к основному блюду, а фундамент… Великая страна только тогда великая, когда она породит свою великую культуру.

– Это именно так. Только я бы поменял местами – великую страну создает великая культура. Культура – абсолютно независимая субстанция, которая живет в людях. Она формирует человека. Этносы. Образ мысли. Поступки. Целеполагания. И только из этого потом возникают государства, империи, потребности, науки, технологии. Культура формирует будущее и настоящее, она мотивирует людей к действию, создает этику отношений. Формирует представление – что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо. Чего мы хотим. Куда мы движемся. Культура – инструмент фундаментального строительства. Если мы этот инструмент уберем, то некий паровоз (государство) начнет двигаться непонятно куда.

– То есть, к разрушению.

– К разрушению, конечно. К хаосу. Это то, что мы наблюдаем сегодня везде и не только в России. Весь мир произносит хорошие слова о прогрессе, новых технологиях, достижениях, очень красиво и гладко. Но в этом нет понимания будущего: кто мы? Куда движемся? Зачем? И, в итоге, эта технологическая история приводит к краху. Я не знаю, кстати, можно ли на этот процесс повлиять. Правда, не знаю. В состоянии ли отдельное государство что-либо сделать. Но…

– Но хотя бы понимать это нужно. Отдавать себе отчет.

– Да. Понимание – уже многое. Как только человек перестает пользоваться культурой как инструментом осмысления самого себя и окружающего мира, то он превращается в бессмысленного потребителя. И дальше – пропасть. Даже если он занимается наукой, то есть вещами в обществе уважаемыми. Если внутри человека нет этого стержня, всё не на пользу. Культура – это тоже производная, если угодно. Это тоже инструмент мировоззрения. Которое уходит корнями в религию, в главные вопросы существования человеческой жизни. Куда мы идем, кто мы, что такое смерть, есть ли она вообще, заканчивается жизнь на смерти или только после смерти начинается. Что есть ВЕРА. Вот те вопросы, которые возможно постичь с помощью культуры. Мы выстраиваем мир через неё – что мы считаем ценным, а что – ненужным.

– Что ясно понимали в античности…

– Если мы сравним наши достижения в области изобразительного искусства, музыки, театра с античностью, то мы ясно увидим, что мы никакие не лидеры. Эти люди были не менее глубоки, чем мы. Они не расщепляли атомы, не лезли в секреты физики и так далее. Возможно, они не лезли туда, чтобы лезть в другие вещи, которые были для них более интересны. Они больше нас понимали в вопросах смерти, вечной жизни, отношений с высшими силами. А не про материю…

Мы однажды были на гастролях в Ямало-Ненецком автономном округе, и зашли в краеведческий музей освоения севера в городе Губкинский. Музей произвел фантастическое впечатление; среди прочего, запомнился сюжет о жизни такого этноса как лесные ненцы.

Скудная пищевая база (олень и рыба), суровые условия, жизнь в полуземлянках, обтянутых шкурами. У них были духовные лидеры – шаманы, и от шаманов распространялась по этносу очень сложная система мироздания, ценностей, устных знаний, врачевания, законов. В 1930-е годы Сталин, как известно, проводил гонения на церковь, и вот эти шаманы тоже попали под руку.

– Неужели специально снаряжали экспедиции в таежную глушь?

– Многие из НКВД-шников погибали по дороге из-за суровых климатических условий, но, тем не менее, почти все шаманы были истреблены. Не только у ненцев, у всех северных народов. Вот степень фанатического идиотизма. Кому мешали шаманы, которые даже не выходили к большим городам? Их истребили. И что? Этнос стал автоматически деградировать. Мгновенно. Они тут же оказались менее приспособленными к жизни. Хотя до этого жили тысячелетиями в замкнутом мире, в гармонии с природой, даже так – как часть природы. Не тянули одеяло как мы, не уничтожали природу потребительскими предпочтениями. Не трогай их – жили бы так вечно.

– Их мировоззрение более совершенно, чем наше?

– Думаю, да. Вот это и есть культура: они нашли себя в этом мире, и в этом мире жили в гармонии, в ладу. Культура – это данный нам Всевышним инструмент гармонии с миром. И миропознания. Не в плане того, как этот мир раздербанить, чтобы взять то, что нам захотелось, а в плане – как понимать мир, быть с ним «на волне». И подтверждение этому – библейская притча о Каине и Авеле. Каин убил брата из зависти, потому что бог предпочел Авеля. А почему предпочел? Потому что Авель пас овец, был скотоводом, он жил так, как, условно, лесные ненцы – в гармонии, не насиловал природу.

– А Каин был земледельцем, сеял пшеницу.

– Это значит – обрабатывал почву, как бы подчинил себе природу. На мой взгляд, в этой притче дан потрясающий ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (прогноз предостережение). По-хорошему Господу было бы милее, если бы человечество жило как Авель – созерцанием и гармонией. Невмешательством. Но человек выбрал путь Каина – путь познания через анализ, разрушения и подчинения и… убил Авеля (убил в себе путь к познанию через созерцание). И это та культурная модель, внутри которой мы живем.

– И в этой связи – очередной модный медийный тренд – искусственный интеллект, о чем была речь на прошедшем ПМЭФ-2025. Ну их было много модных за последние сто лет – появление радио, телевидения, интернета, и каждый раз обещают, что человечество поменяется в лучшую сторону, а, однако, это приводит к новой мировой войне.

– ИИ – инструмент многогранный. В каких-то областях его используют успешно. В военном деле, например. А если мы переносимся в творчество, и, если люди будут признавать творения ИИ, и у них не будет иммунитета к этому, – это говорит о состоянии людей. Чтобы отличать настоящее от ненастоящего сами люди должны быть хорошо образованы и обладать вкусом. А если люди готовы обманываться и принимать «творчество» от ИИ, – вопросы к самим людям, тут ИИ не виноват, это только инструмент. Техническое средство, не более.

– То, чем вы, Виктор Исаакович, занимались всю жизнь – камерное музицирование. В отличие от ИИ, который в тренде, камерная музыка – вне зоны медийной видимости. Хотя это один из фундаментов высокой вкусовой планки в культуре, ведь в камерной музыке трудно солгать, за эффекты не спрячешься.

– Это абсолютно так. Однажды я одного высокого чиновника убеждал поддержать проект, связанный с продвижением камерной музыки. И он мне говорит: «Сколько людей слушают эту твою камерную музыку? Мизерное количество. Почему на это надо государству выделять деньги?». Да, с точки зрения рационального менеджмента это звучит убедительно. На оперу придет полторы тысячи, на камерный концерт – 50-60 каких-то непонятных интеллектуалов. Ну и зачем на нее тратить? На что я ему сказал: «Вы много людей знаете, которые Тютчева читают?». Он говорит – «Почти нет таких. Очень мало». Я ему: «А теперь давай представим, что их не будет вообще. Ноль. Как только их не останется вообще, вся нация упадет на несколько порядков по своему статусу и развитию. Мгновенная деградация».

– Ну конечно, мгновенно испаряется и нравственная планка, и образовательная, которые держатся, часто незримо, их нельзя измерить.

– Если мы поддерживаем только массовую шумную культуру, рассчитанную на обывателя, Тютчев и Фет закончатся. И мы перешагнем в другую реальность, где не останется места глубокому восприятию. К счастью, в тот момент чиновник ответил, что я его убедил и поддержал проект. Камерная музыка – глубинная основа музыки вообще. Ее сердце. Это и творческая лаборатория для композиторов, и поле для более интимных, чем в симфонии, высказываний. Это очень тонкий разговор с человеком на сложные темы, без которых человек бессмыслен. Поэтому заканчиваем с чего начали: государственные мужи должны осознавать, что культура – не средство для достижения чего-то, это дар божий, это локомотив развития общества. И если мы будем относиться к ней по остаточному принципу как к элементу приятного развлечения, то, не понимая механизмов, мы потеряем в других вещах – в демографии, конкурентоспособности в технологиях, в науке. Во всем потеряем, если будем недооценивать роль культуры.

Ян СМИРНИЦКИЙ