«Винил» возвращается в легендарную «Горбушку»!

Многие согласятся с тем, что виниловая пластинка – это, без преувеличения, символ XX века. На них выросло несколько поколений людей. И хотя этот носитель информации был вытеснен со временем кассетами, компакт-дисками, а потом и цифровыми носителями винил и сегодня имеет своих ценителей и почитателей во всем мире.

В западных странах мода на винил вернулась уже несколько лет назад. Мало того: многие западные исполнители вполне серьезно вкладываются в производство виниловых записей, выпускают в этом формате и альбомы и синглы, и что совсем удивительно, их фанаты ждут этих релизов и скупают все тиражи.

В России виниловый бум пока только начинается, если оперировать актуальными понятиями — до пика еще далеко. Но тенденция определенно есть.

Ждем всех ценителей винтажной атмосферы и прекрасного на Винил Маркете в ДК Горбунова.

Оргкомитет Первого Винил Маркета в ДК им. Горбунова рад сообщить, что в 2021 году начинает свою работу продолжатель исторических встреч Клуба филофонистов при ДК им. Горбунова – ВИНИЛ МАРКЕТ на Горбушке!

Это будет пилотная встреча, но весь год планируется регулярное ежемесячное проведение маркета.

Подробности на сайте – vk.com/vinylmarketLegenda .

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