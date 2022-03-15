Винно-шахматный кейс Art Russe примет участие в конкурсе дизайна Red Dot Award 2022

Chateau La Grace Dieu des Prieurs подало заявку на участие в конкурсе Red Dot Award. В категории «Упаковка напитков» будет оценен уникальный шахматный кейс для шести бутылок вина из коллекции Art Russe.

Первая шахматная упаковка для вин из Сент-Эмильона была произведена в 2015 году, в 2021-м команда шато внедрила в кейс ряд новшеств. Именно эта обновленная версия отправилась в город Эссен (Германия), где находится штаб-квартира конкурса. Итоги Red Dot Award будут подведены в апреле 2022 года.

Шахматный кейс от Chateau La Grace Dieu des Prieurs выполнен из легкого прочного натурального материала MDF Valchromat. Квадратная крышка с логотипом винодельческого хозяйства при переворачивании превращается в шахматную доску, комплекты шахматных фигур из самшитового дерева находятся внутри в специальных нишах. Цвет клеток доски и шахмат – кремовый и красный – соответствует цветовой гамме бренда ART RUSSE. Снаружи ящик отделан натуральной кожей красного цвета, также использующейся в других видах премиальной упаковки Chateau La Grace Dieu des Prieurs.

Автором идеи дизайна винных шахмат стал владелец Chateau La Grace Dieu des Prieurs Андрей Филатов, бизнесмен и Президент Федерации шахмат России. Концепция винно-шахматного кейса состоит в том, чтобы создать тематическую упаковку класса «luxe», которая служила бы в течение многих лет после открытия бутылок вина. Многочисленные виды роскошной упаковки выбрасывают в тот момент, когда вино выпито, но команда шато, преследуя цель сделать экологичную упаковку, создала для своего вина многофункциональный аксессуар: это и роскошное надежное обрамление для престижного вина, и красивый удобный набор шахмат. Любители благородной игры будут использовать шахматы Art Russe многие годы, что дает винной упаковке вторую жизнь. При этом сам по себе кейс является стильным объектом дизайна интерьера.

Входящие в комплект шахматные фигуры имеют утяжелители и удобны для игроков. Но, помимо экологичности и функциональности, шахматная упаковка от Chateau La Grace Dieu des Prieurs обладает культурно-историческим смыслом. Красно-кремовый цвет доски отсылает любителей шахмат и знатоков истории к эпохе начала XX-го века, когда Чемпионом мира по шахматам стал Александр Алехин. В период ар-деко шахматные доски подобных цветов были в моде как в России, так и во Франции.

В декабре 2021 года в качестве специального приза Матча за звание Чемпиона мира по шахматам, проходившего в Дубае в рамках EXPO2020, винно-шахматный кейс Art Russe был вручен Чемпиону мира Магнусу Карлсену. Ранее вина Art Russe уже участвовали в Red Dot. В 2021-м году Chateau La Grace Dieu des Prieurs получило престижную награду конкурса в категории «Упаковка напитков» за дизайн бутылки и футляра кюве Elena.

Конкурс Red Dot Award проводит индустриальная ассоциация Verein Industrieform (Германия). Первый конкурс дизайна состоялся в 1955 году в городе Эссен. Впоследствии проект стал международным и получил название Red Dot Award. Сегодня конкурс насчитывает 51 категорию и охватывает все аспекты дизайна – от промышленного до коммуникационного. В разные годы призерами Red Dot Award становились продукты Apple, Omega, Grohe, LG. В мире открыто три музея Red Dot Design Museum, где выставлены экспонаты-победители разных лет: в Эссене (Германия), Сингапуре и Сямыне (Китай).

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