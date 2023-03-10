VINSPIRATION 2023 огласил детали деловой программы

Эногастрономический салон «VINSPIRATION 2023» пройдет с 15 по 17 марта 2023 года в московском Гостином дворе. В этом году Салон представит продукцию виноделия России и других регионов мира, а также широкий ассортимент гастрономии и эногастроатрибутики. Формат Салона дает возможность отечественному потребителю получить уникальный опыт в сфере образования, культуры потребления, сочетания вин и гастрономии, а также знакомства с участниками рынка, включая представителей профильных структур и власти.

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Пленарную сессию деловой программы VINSPIRATION 2023 15 марта откроет основной информационный партнёр проекта - Роскачество. В дискуссии на тему «Алкогольный рынок в современных реалиях»модератором выступит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. В обсуждении примут участие заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Денис Гуляев, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, помощник президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Ирина Донник, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ Руслан Алиев и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, две трети потребителей (62%) чаще всего покупают российские вина. Каждый третий россиянин (34%) покупает вино хотя бы раз в месяц. Для каждого пятого россиянина (19%) при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России, и только 5% предпочитают выбирать зарубежную винную продукцию. Это говорит об усилении заинтересованности потребителей в российском вине, - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Проект «Винный гид России» уже шестой год помогает потребителям узнавать о хорошем российском вине и позволяет координировать активности российских виноделов, акции в ресторанах и торговых сетях. В апреле Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России начнет проведение всероссийской акции "Дни российских вин", которая охватит всех крупных ритейлеров России и самые известные ресторанные сети. Целью акции на протяжении всех лет ее проведения является создание возможностей для потребителей знакомиться с российскими винами во всех каналах продаж».

Второй сессией деловой программы первого дня Салона станет «Эногастротуризм: лучшие маршруты, гиды, отели» - в повестке обсуждение трендов и перспектив развития новых туристических маршрутов и программ по винным регионам России. Своим опытом и идеями поделятся президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, член рабочей группы при комитете по туризму Государственной Думы РФ Елена Порман, руководитель Центра винного туризма WinePark Евгения Константинова, винный журналист, основатель проекта «ПИТЬ НАШЕ» и «ПИТЬ НАШЕ ТУР» Гертруда Кузнецова, бренд-амбассадор компании «Цимлянские вина», член Общественного Союза Индустрии Гостеприимства, эксперт федерального проекта «Мастера гостеприимства» Алексей Матвеенко, представители компании «Кубань-вино», специалист по внутреннему туризму Екатерина Табоякова и винный эксперт Айгюн Атаева.

В дискуссии «Потребительский рынок: развитие, тренды, качество», которая состоится 16 марта, гости Салона смогут услышать мнение вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, представителей Роскачества, Ассоциации игристых вин, Национальной мясной ассоциации, основателя независимого проекта VIC малого виноделия Виктории Мамичевой, руководителя по региональному развитию «Союза сыроделов, дегустаторов и поставщиков» Юлии Алексеевой, специалистов компаний «ЭкоНива», «Дербент-вино».

Презентации и обсуждение винных рейтингов и гидов пройдут во второй половине дня 16 марта. Свои проекты презентуют глава Союза сомелье и экспертов России, автор гида «Российские вина» Артур Саркисян, основатель винного рейтинга TOP100Wines Игорь Сердюк, представители Роскачества, президент Российской ассоциации кавистов, руководитель компании Wine Incognito Алексей Соловьев. В осуждении примет участие заместитель директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН, д.т.н, профессор Александр Панасюк.

Как считает директор ООО «Винэкспо» Инесса Казакова, винные гиды и рейтинги - современные проводники в мир вина: «Критики и эксперты делятся своим опытом и знаниями, давая бесценные рекомендации тем, для кого важна оценка, кто ценит мнение, авторитет автора или издания. Но всегда важно получить свой опыт: услышать, почувствовать и выбрать свое вино!»

Партнерами и участниками деловой программы вместе с Роскачеством выступят: Торгово-промышленная палата РФ, Совет Федерации, Росалкогольрегулирование, ключевые федеральные ведомства и зарубежные торгпредства, Российская ассоциация сомелье, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Ассоциация игристых вин, Национальная мясная ассоциация.

Лидер клубного сообщества и информационный партнер VINSPIRATION 2023 - телеграм-канал Алексея Синельникова «Вино и люди», объединяющий любителей вина, виноделов, журналистов, ведущих экспертов отрасли - организует традиционные для своего формата тематические встречи и дегустации в отдельной зоне Салона, попасть на которые можно купив билет на сайте.

- То, как идёт подготовка VINSPIRATION, лично меня вдохновляет, - говорит Алексей Синельников. - Мне кажется, большинство организаторов подобных событий держат в голове только одну целевую аудиторию - профессиональных людей вина. Как будто потребитель менее важен. Здесь же он окажется в фокусе внимания организаторов, как и профи. Даже то, что пригласили наше сообщество в партнёры, свидетельствует о нестандартном подходе команды Гостиного двора. Там много чего ещё интересного ожидается. А уж размер и расположение площадки - совершенно впечатляющи.

Двери Салона открыты для всех желающих 18+. На сайте vinspiration.ru и в кассе Гостиного двора можно приобрести билеты на один или все дни работы Салона, а также билеты на мастер-классы и другие программы VINSPIRATION 2023.

Всем, кто интересуется культурой винопития, развитием отрасли, вкусовыми сочетаниями и расширением кругозора в мире эногастрономии, обеспечит вдохновение атмосфера Салона VINSPIRATION 2023. Помимо деловой программы, дегустаций и мастер-классов, гостей ожидают приятные сюрпризы.

Подробности о Салоне на сайте vinspiration.ru .

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