VINSPIRATION 2023 приглашает в Гостиный двор!

Эногастрономический салон «VINSPIRATION 2023» пройдет с 15 по 17 марта 2023 года в московском Гостином дворе. Организатор Салона - ООО «ВИНЭКСПО».

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Премьера VINSPIRATION состоялась весной 2022 года. В этом году Салон представит продукцию виноделия России и других регионов мира, а также широкий ассортимент сопутствующей гастрономии и эногастроатрибутики.

VINSPIRATION 2023 – это открытая площадка для встречи потребителей с экспертами рынка, виноделами, профессионалами гастроиндустрии в формате живого общения и дегустаций. На стендах и в аудиториях «Академии вина» можно будет продегустировать образцы вин и гастрономии, найти лучшие сочетания, поучаствовать в образовательных мастер-классах и тематических сообществах, приобрести продукцию.

Участники-экспоненты VINSPIRATION представят всю географию активно развивающегося российского виноделия - от Дагестана до Крыма. Гости Салона смогут попробовать вино хорошо известных российских брендов таких производителей, как «Кубань-Вино», «Дербентская винодельческая компания», а также узнать о новинках и проектах малого «авторского» виноделия, образцы которого редко встречаются даже в специализированных винотеках. Не останутся без внимания европейские вина и вина Нового света от компаний-импортеров и дистрибьютеров.

В числе российских компаний-участников также: «Шумринка», «Мезыбь», «Скалистый Берег», «Усадьба Дивноморское», «Шато Пино», «Криница», Южная Винная компания, Gunko Winery, Nesterov Winery, винодельня Павла Швеца UPPA Winery, «Бельбек», «Усадьба Мангуп», «Винодельня Марченко», «Denisov Winery», «Плато Кара-Тау», Gavras Estate, Bogovich wine and Vineyard, «Два сердца», «Цимлянские вина», Центр энотуризма WinePark. Эти и другие хозяйства будут представлены как на стендах компаний, так и на стендах партнеров-ассоциаций: Ассоциации малых виноделов VIC, Ассоциации игристых вин, Торгового Представительства Азербайджана в РФ, компаний Black Watch Spirits, Palais Royal, AST International.

Участники гастрорынка Салона предложат гостям разнообразные сыры, морепродукты и мясные деликатесы, авторский шоколад, вкуснейший хлеб от пекарни «Печорин».

За три дня на площадке VINSPIRATION 2023 пройдет более тридцати мастер-классов. Своими знаниями и мнением готовы поделиться с аудиторией Салона глава Союза сомелье и экспертов России, автор Гида российских вин Артур Саркисян, основатель винного рейтинга TOP100Wines Игорь Сердюк, эксперты Роскачества, создатель проекта «ПИТЬ НАШЕ» и «ПИТЬ НАШЕ ТУР» Гертруда Кузнецова, виноделы Павел Швец, Александр Кислицын, Ирина Богович, Евгений Губарев, эксперты проекта Wine Park, бренд-амбассадоры Алексей Матвеенко, Мурад Алибеков, Азат Хдрян, представители Ассоциаций Виктория Мамичева, Алан Соколов и другие.

Винная культура в России обретает новое звучание, открываются винные клубы, создаются сообщества и школы. Атмосфера Салона будет благоприятствовать как профессиональному обмену опытом, поиску новых решений и форм сотрудничества, так и стимулированию продаж, повышению уровня культуры потребления и производства качественной винодельческой продукции.

Основные темы деловой программы VINSPIRATION 2023: анализ алкогольного рынка, вопросы развития эногастротуризма в России, тренды потребительского рынка, рейтинги и гиды.

Партнерами и участниками деловой программы выступят: АНО «Российская система качества», Торгово-промышленная палата РФ, Совет Федерации, Росалкогольрегулирование, ключевые федеральные ведомства и зарубежные торгпредства, Российская ассоциация сомелье, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Ассоциация игристых вин, Национальная мясная ассоциация.

В рамках деловой программы пройдет образовательно-медийная сессия VINFO с участием винных экспертов, судей международных винных конкурсов, представителей винных школ и клубов, журналистов и гастро-винных блогеров.

Лидер клубного сообщества и информационный партнер VINSPIRATION 2023 - телеграм-канал Алексея Синельникова «Вино и люди», объединяющий любителей вина, виноделов, журналистов, ведущих экспертов отрасли - организует традиционные для своего формата дегустации и мастер-классы в отдельной зоне Салона, попасть на которые можно по предварительной записи.

Двери Салона открыты для всех желающих 18+.

Помимо деловой программы, дегустаций и мастер-классов, гостей ожидают приятные сюрпризы.

Подробности о Салоне на сайте vinspiration.ru .

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