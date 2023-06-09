Виолончелист Александр Рамм выступит в Московской консерватории

11 июня 2023 года в Малом зале консерватории выступит один из самых харизматичных виртуозов-виолончелистов — Александр Рамм. Его игру отличает техническое совершенство, содержательность, темперамент и хороший вкус. В программе вечера прозвучат сонаты Шостаковича, Бриттена, Барбера. Партию фортепиано на концерте исполнит Анна Одинцова.

Александр Рамм — один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются такие качества, как виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность. Музыкант является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), победителем многих других музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса.

Александр Рамм на сегодняшний день первый и пока единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). «Когда плохое настроение, то достаточно вспомнить, что занимаюсь любимым делом и есть места, куда меня приглашают, где ждут. То, ради чего я рожден, — играть на виолончели. Плохо ли, хорошо — не мне судить. Это дело всей моей жизни», — говорил музыкант в одном интервью. Вместе с пианисткой Анной Одинцовой у них сложился творческий тандем, радующий поклонников камерной музыки уже не первый год.

Начало концерта в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.