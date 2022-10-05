Виолончелист Сергей Словачевский и пианистка Татьяна Колесова выступят дуэтом в Московской консерватории

15 октября в Малом зале выступят виолончелист Сергей Словачевский и пианистка Татьяна Колесова. Музыканты дуэтом исполнят обширную программу из сочинений Баха, Форе, Дебюсси, Мендельсона, Гранадоса, Шумана Рахманинова и Чайковского.

Сергей Словачевский родился в Санкт-Петербурге в семье потомственных музыкантов. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и в 1993 году аспирантуру. Учился у Анатолия Никитина, Натальи Гутман, Мстислава Ростроповича. На протяжении 15 лет являлся солистом оркестра Заслуженного коллектива России под управлением Юрия Темирканова. Дирижёр так отзывался о музыканте: «обладая глубоким виолончельным звуком, ярким темпераментом и блестящей техникой, Сергей Словачевский является одним из лучших российских виолончелистов. Его репертуар включает в себя практически все произведения, написанные для этого инструмента». Музыкант играет на старинной итальянской виолончели 1730 года мастера J. B. Zanoli (Верона).

Параллельно с исполнительской деятельностью виолончелиста С. Словачевский освоил профессию дирижёра, и в 2010—2012 годах занимал должность главного дирижёра Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга и оркестра «Константиновский». В 2012—2016 жил и работал в Финляндии. С 2016 преподаёт в должности доцента в МГИМ им. А. Г. Шнитке в Москве.

Татьяна Колесова – выпускница Центральной музыкальной школы при МГК. Окончила Московскую консерваторию и аспирантуру, классы профессора А.А. Наседкина (фортепиано), профессора Т.А. Алиханова (камерный ансамбль), а также аспирантуру Парижской консерватории в классе профессора Жака Рувье. Лауреат международных конкурсов, в том числе: в Лидсе (Англия), Piano-e-competition (Миннеаполис, США), UNISA (Претория, ЮАР), Grieg Concours (Осло, Норвегия), Arthur Rubinstein (Тель-Авив, Израиль), Сиднейского конкурса пианистов (Австралия), Geza Anda (Цюрих, Швейцария) и других.

Пианистка – обладатель Премии президента России (1997). Удостоена стипендии Ордена Почетного Легиона Франции. В 2002 г. выпустила диск «Russian Virtuosity Music» с музыкой Танеева, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Выступала с концертами в России, Италии, Испании, Польше, Великобритании, Франции, Германии, Израиле, Норвегии, США, Марокко, Австралии, Бразилии, Чехии, Швейцарии, Украине, Болгарии, Японии. Сотрудничала со многими прославленными дирижёрами, оркестрами и солистами в различных ансамблях.

В настоящее время ведёт активную концертную деятельность, работает в жюри международных детских и юношеских конкурсов, проводит мастер-классы.

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