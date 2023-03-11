Виртуальная примерочная уже в ритейле

Белорусская компания vipIT, которая запустила мобильное приложение с виртуальной примерочной в 2021 году теперь создала модуль для b2b сегмента, который можно внедрить в любой сайт или мобильное приложение для покупки одежды.

Технология на базе нейросети, созданная vipIT, позволяет покупателям до покупки одежды в режиме онлайн примерять ее виртуально «на себя»: для этого достаточно указать параметры своей фигуры, сделать селфи и получить реалистичный аватар. Гуляя по интернет-магазину, покупатель складывает товары в виртуальный шоппер, а потом формирует образы в примерочной. Готовые образы можно отправить в корзину в 1 клик или поделиться изображением с друзьями в мессенджерах или соц. сетях. На сайте компании есть демо-версия базового функционала примерочной, где каждый может попробовать побыть немного стилистом.

В компании говорят, что кроме стоимости товара пользователи обращают внимание на качество интерфейса торговой площадки и уровень сервиса. Любая ошибка по юзабилити может стать поводом для отказа от завершения целевого действия.

К примеру, когда один ритейлер из конкурентной ниши добавляет онлайн-примерку на свой сайт, это привлекает внимание целевой аудитории. Потенциальные клиенты знают, что на рынке нет похожих инструментов и тратят время на знакомство с интерфейсом сервиса . Также в компании отмечают, что возможность виртуальной примерки снижает число недовольных клиентов у онлайн-ритейлеров, увеличивает чек покупки, повышает время прибывания на сайте, вовлеченность и глубину просмотра страниц, а интернет-магазинам помогает примерно на 40% сократить количество возвратов.

Стоит отметить, что еще пару лет назад такой интерфейс по стоимости могли позволить себе только крупные ретейлы, а сейчас условия доступны малому и среднему бизнесу.

Более подробно познакомится с условиями внедрения такого интерфейса к себе на сайт (мобильное приложение) можно на vipit.by.

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