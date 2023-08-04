Виртуальный резидент впервые выступит на юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

Виртуальные миры постепенно начинают играть все более и более значимую роль. Сегодня никого уже не удивить виртуальными ассистентами, продвинутыми нейросетями и присутствием искусственного интеллекта в самых разных сферах нашей жизни. Конечно, искусство не могло остаться в стороне, и арт-кластер «Таврида» с гордостью представляет нового члена своей большой семьи — первого виртуального резидента по имени Яра. Его прототип создали участники второго образовательного заезда «За сценой: люди, технологии, процесс», а первое полноценное выступление аватара запланировано в рамках Шоу резидентов на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».

Технологии уже давно помогают искусству — художники, композиторы и многие другие представители творческих областей идут в ногу с прогрессом и с интересом пробуют новое. Благодаря этому зрители и слушатели могут, например, услышать впечатляющие произведения, написанные с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, а также увидеть шоу с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей (VR и AR). На «Тавриде» также решили соединить творческие способности молодых деятелей искусств с последними достижениями науки и техники, чтобы создать уникальное явление — первого виртуального резидента арт-кластера. Его первое полноценное выступление состоится уже в августе, на фестивале «Таврида.АРТ». И команда проекта активно работает над обликом, характером и творчеством аватара.

По словам главного режиссера арт-кластера «Таврида» Андрея Елсакова, все началось с кропотливой работы по созданию концепции. Именно с этого шага начинается любой творческий проект.

«Нам пришла эта идея, потому что мы подумали, что сейчас все движется в сторону появления и развития метавселенных, а значит, представитель нашего проекта должен появиться и в том пространстве. Поэтому в арт-школе сценических технологий мы начали создавать цифрового резидента «Тавриды». Ребята проработали различные истории, связанные с мысом Меганом, бухтой Капсель, доработали их и составили легенду для нашего персонажа», — рассказал он.

Так у первого виртуального резидента «Тавриды» появилось имя — Яра. В переводе с греческого это означает «подруга». Старожилы рассказывают, что когда-то на землях Таврии был только день. Солнце постоянно находилось в зените и каждый день ходили люди по одним и тем же видимым, проторенным дорогам. Но однажды наступила тьма, и только стрелы молний освещали небо. Пастух растерял свое стадо, рыбак не нашел берега, путник не увидел дороги домой! Тогда одна смелая девушка взобралась на самую высокую гору и, дождавшись появления молнии, схватила ее за хвост и вплела в свои волосы. Вобрав в себя ее силу, девушка рассыпалась на множество лучиков, которые осветили всю долину. И собрал пастух свое стадо, и причалил рыбак к берегу, и путник встал у порога дома своего.

После того, всматриваясь в даль, местные жители находили яркую точку света, которая направляла их. С тех пор Яра помогает каждому. Словно искра света, она ныряет в свечу начинающего писателя, лампу ученого, и даже к программисту приходит она в виде светодиода.

Шло время, молодые таланты объединились и решили сделать центром своего творчества земли Таврии. А Яра, наполняясь энергией творцов, становилась все ярче и сильнее. Она решила не просто направлять молодых людей, а стать частью их творчества.

После разработки легенды к технической части подключились партнеры «Тавриды» — представители компании Light Your Mind, которые привезли с собой необходимые технологии. Художники по гриму и костюмам разработали для Яры наброски ее образа. Прообраз виртуального резидента создали с помощью искусственного интеллекта, а двигаться Яра будет с помощью технологии захвата движения. Движения, манеру и одушевленность Яре дарит один из резидентов «Тавриды», имя которого держится в секрете.

Первый виртуальный резидент впервые вышла на сцену в рамках демонстрации шоу-кейсов участников второго образовательного заезда «За сценой. Люди, технологии, процесс» арт-кластера «Таврида» — участники презентовали историю ее создания, образ и демо-версию первой песни. Первое полноценное выступление Яры случится уже на шоу резидентов в рамках фестиваля «Таврида.АРТ».

При этом участники проекта после окончания заезда не забросили работу с Ярой. Вместе с компанией Light Your Mind они продолжат работать над этим проектом, чтобы подготовить Яру к фестивалю. А из тех ребят, которые принимали участие в разработке этого проекта, на «Тавриде» планируют создать команду, которая будет и дальше вести этого персонажа.

«После фестиваля мы планируем и дальше развивать Яру, чтобы она была не только цифровым аватаром, который появляется на мероприятиях с помощью технологии дополненной реальности. Мы хотим, чтобы в результате этот персонаж присутствовал в медиапространстве, стал маскотом нашего проекта и своеобразным проводником на различных медиаресурсах, в цифровом пространстве», — объяснил главный режиссер Таврида.АРТ Андрей Елсаков.

При этом Яру смогут увидеть все гости «Тавриды». Авторы проекта планируют, в частности, разработать AR-экскурсию по арт-парку «Тавриды» и сделать Яру экскурсоводом. Она будет перевоплощаться, чтобы отображать особенности различных объектов. «У нее своя энергия, Яра обладает возможностью светиться, озарять путь творцам, направлять их. Яра будет проявляться во всех видах искусства и творчества, то есть она супертворец, который может заниматься любым видом творчества. Это классная история, которую мы также будем использовать», — рассказал главный режиссер арт-кластера «Таврида».

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