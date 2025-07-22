«Вирус попсы»: объявлено о начале съёмок нового модного громкого проекта

VK Records и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») готовят масштабный документальный сериал «Вирус попсы», посвященный самым громким хитам 90-х — начала 2000-х.

Почему молодые артисты возвращаются к песням прошлых лет? Можно ли предсказать, какой трек «завирусится» в сети и снова станет суперпопулярным? Как музыка объединяет поколения и решает вечную проблему «отцов и детей»? «Вирус попсы» – ответ на вопросы, которыми живут современная российская эстрада, интернет-пространство и миллионы поклонников всех возрастов. Это проект о любимых песнях и не только!

Героями сериала стали Баста, группа «Альянс», Шура, Султан Лагучев, Слава, Сергей Васюта, Kamazz, Хлоя… И это еще далеко не все звезды, которых увидят зрители.

Каждая из серий раскроет историю одного хита: от его зарождения и фантастической славы в прошлом до кавер-версии, прочно занявшей первые строчки музыкальных чартов сегодня. Эксклюзивные интервью с авторами и исполнителями, редкие кадры закулисной эстрадной жизни, тайное соперничество разных поколений певцов и фанатов и песни, которые связывают эпохи, — зрители узнают много уникальной информации и нераскрытых ранее фактов о любимых хитах.

В финальном эпизоде пройдет запись новой версии хита, который тридцать лет назад бил все рекорды популярности, но пока еще не получил своей современной адаптации. За продюсирование песни возьмутся профессионалы из VK Records. Один из самых успешных музыкальных лейблов России занимается продвижением и развитием артистов и треков на всех уровнях — от релизов до дистрибуции и пиара. Сейчас c VK Records сотрудничают более 200 популярных артистов, и компетенция лейбла максимально отразится в проекте «Вирус попсы».

Когда-то в девяностых поклонники писали тысячи писем, рассказывая, как жили под песню: влюблялись, женились, расставались, теряли и находили, становились счастливыми. Благодаря проекту «Вирус попсы» хит прошлого получит новую жизнь и, кто знает, возможно, вновь станет саундтреком чьей-то судьбы.