«Вивальди-оркестр» представит москвичам программу «Объяснение в любви»

8 марта 2023 года на малой сцене театра «Школа современной пьесы» состоится концерт инструментальной и эстрадной музыки, посвященный Международному женскому дню.

В исполнении Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра»* прозвучат ретро-мелодии, любимые многими поколениями. «Когда весна придет, не знаю» Бориса Мокроусова, «Три года ты мне снилась» Никиты Богословского, «Если любишь, найди» Константина Листова, «А у нас во дворе» Аркадия Островского – вот далеко не полный список произведений, которые услышат зрители в этот праздничный вечер.

Особое место в программе занимают две композиции – «Песенка влюбленного пожарного» Бориса Мокроусова и «Это было летом-летом» Матвея Блантера:

– В 50-60-е годы прошлого века их пела вся страна, – рассказывает худрук коллектива Светлана Безродная. – Своей популярностью они во многом обязаны артисту эстрады Аркадию Райкину, который исполнял их во время своих спектаклей. Прошло около 70 лет, но эти песни продолжают жить и звучат благодаря нашему солисту Сергея Полянского. А виолончелистка Дарья Мартынова в честь праздника ненадолго отложит инструмент, чтобы спеть для дорогих зрителей шуточные песни из репертуара Клавдии Шульженко.

Также в концерте – инструментальные хиты прошлого века, среди которых: «Гольфстрим» Хельмута Вернике, «В настроении» Гленна Миллера, «Рио-Рита» Энрике Сантеухини и др. Как отметил заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Сурен Шаумян, предстоящий концерт – одно из знаковых творческих мероприятий, которые будут регулярно проводиться на этой площадке наряду с репертуарными постановками.

Начало в 20:00.

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* Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» – единственный в своем роде женский музыкальный коллектив: в его составе семь скрипачек, четыре виолончелистки, три альтистки и две контрабасистки. Единственный мужчина – солист Сергей Полянский. Руководит оркестром известная скрипачка, педагог, народная артистка России Светлана Безродная.

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