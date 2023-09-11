vivo и «Вокруг света» запустили масштабный конкурс портретной мобильной фотографии «Больше чем портрет» с призовым фондом около 450 000 рублей. Призовой фонд — 16 популярных смартфонов vivo, главными призами станет V27 Серия, флагманское решение для портретной съёмки.

Компания vivo и одно из старейших научно-познавательных изданий «Вокруг света» объявляют о запуске совместного конкурса портретных фотографии «Больше чем портрет», принять участие в котором может любой желающий с 1 по 30 сентября 2023 года, загрузив фотопортреты по ссылке: vivo.vokrugsveta.ru .

Авторы лучших снимков, отобранные с помощью пользовательского голосования и жюри, состоящего из профессионалов фотоиндустрии, получат один из 16 популярных смартфонов, таких как vivo V27 и V27e с Аура подсветкой для портрета. «Больше чем портрет» — это крупнейший конкурс мобильной фотографии компании vivo в России, призовой фонд которого составляет около 450 000 рублей.

Проект призван продемонстрировать лидирующую позицию компании в разработке технологий портретной мобильной фотографии, а его цель — побудить больше людей получать удовольствие от мобильной съёмки и запечатлевать яркие портреты из повседневной жизни на камеру смартфона.

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