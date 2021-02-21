Визажист Мальвина МАГОМЕДОВА: «Я сторонница ухоженной кожи и красивого естественного макияжа»

Мальвина Магомедова – визажист, бьюти эксперт, владелица студии «Malvina Art».

– Мальвина, каждая девушка мечтает сделать у вас макияж, у вас собственная обучающая школа, какая вершина следующая?

– Цели и желания есть всегда, люблю двигаться вперед, не стоять на месте. Из планов – хочу открыть школу-студию и центр красоты и эстетики. Идею о центре я вынашиваю уже давно и очень обдуманно подхожу к его планированию. Хочу, чтобы это был многофункциональный центр, в котором будут представлены все виды услуг, включая профессиональных психологов, визажистов, стилистов и даже фитнес инструкторов, которые смогут не только проводить персональные тренировки, но и составлять индивидуальное меню. Приходя в который, можно получить полный спектр услуг по красоте и здоровью.

– На торжественные мероприятия макияж вы делаете сама или прибегаете к услугам коллег?

– Я всегда делаю макияж сама. Это не только любимое занятие, но и возможность каждый раз экспериментировать с образом. К тому же это выходит значительно быстрее, чем в любом салоне. В среднем занимает не более 15 минут.

– Как подобрать идеальный макияж? На что ориентироваться во внешности?

– Ориентироваться нужно на саму внешность: учитывать цвето тип, колорит и оттенок. Внешность каждого человека уникальна и неповторима. Поэтому очень важно находить для каждого типа свои оттенки и тона исходя из индивидуальных особенностей. В этом и заключается мастерство специалиста, который с вами работает.

Также при работе очень важно ориентироваться на цвет кожи, глаз и волос. Совокупность этих факторов и дает наиболее подходящий и адаптированный под конкретного человека идеальный макияж.

– Как выбрать идеальный оттенок красной помады?

– Сам по себе красный цвет в чистом виде не имеет ни холодной, ни теплой температуры. Если смещение происходит в сторону розового или синего, оттенок красного приобретает холодный подтон. Если в сторону желтого или оранжевого – теплый.

Следовательно, в «холодных» оттенках красного превалирует голубой или розовый цвета, а в «теплых» оранжевый, желтые или золотистый пигмент.

Все зависит от того, какой вы по колориту человек, какой у вас цвет кожи, глаз, волос. Если у вас теплый вид внешности, вам нужно делать выбор в сторону теплых оттенков красного, а если холодный – наоборот.

– Существует ли макияж, который подойдет абсолютно любой девушке?

– Да – это нюдовый макияж (nude). Я не встречала ни одной девушки, кому бы он не подошёл. Это правильно подчеркнутый ресничный ряд, подобранный идеальный тон лица, увлажненные губки и легкий румянец.

Как показывает практика, его актуальность не теряется с годами: лицо при минимальном количестве косметики имеет очень ухоженный и эстетичный вид.

– Как относитесь к накладным ресницам, татуажу и повальному увлечению пластическими и эстетическими процедурами?

– Все в меру. Я за индивидуальность и неповторимость. Все нужно смотреть и примерять к контентному человеку. Кому-то идет, кому-то нет. Но я точно против, когда все под одну копирку, под один шаблон.

– Как вы реагируете на девушек, которые вообще не красятся?

– Краситься или нет – дело каждого. Я с уважением отношусь и к тем и другим. Во всем важен баланс: чересчур много косметики и вообще ее отсутствие – две крайности.

Если в нанесение ежедневного макияжа нет необходимости, в этом случае, я бы рекомендовала сделать акцент на здоровую и ухоженную кожу, сияющие глаза и увлаженные губы.

Но прибегнуть к легкому дневному макияжу я бы, все-такие, советовала.

– Какие оттенки и цветовые решения в макияже ваши любимые и почему именно они?

– Я очень люблю нюдовые оттенки в макияже. Мне кажется, благородный красивый нюд всегда актуален и подходит абсолютно всем. Нюд бывает разный: с розовинкой, с персиковым или с бежевым подтоном. Здесь каждая для себя может выбрать то, что хочется именно ей. Я вообще сторонница ухоженной кожи и красивого естественного макияжа.

Каждая девушка может добавить перчинку в свой образ, в виде стрелок, кто то в виде ярких румян, кто-то в виде сочных, вкусных губ. Здесь уже каждая девушка по душе себе выбирает свою, какую-то изюминку.

Беседовала Татьяна ВЕДЕНЕЕВА,

Фото из личного архива Мальвины МАГОМЕДОВОЙ

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