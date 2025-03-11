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Домой366INFO.RUVK Records поддержал юных художников — лейбл выпустил стикерпак

VK Records поддержал юных художников — лейбл выпустил стикерпак

editor
By editor
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TONI
Изображение предоставлено пресс-службой VK Records

VK Records выпустил праздничный стикерпак к 8 марту. В основу легли детские рисунки — портреты резидентов. Среди них — Валерия, ELMAN, TONI, MONA, SQWOZ BAB, 10AGE, Анет Сай.

Так лейбл решил поддержать юных художников, которые через интернет-сервисы для размещения объявлений ищут первых клиентов за символическую сумму. Сейчас в сети набирает популярность тренд, когда блогеры заказывают у детей рисунки и рассказывают о них в соцсетях, тем самым помогая начинающим художникам заявить о себе. 

VK Records поддержал эту инициативу: задачей художников было создать праздничные портреты артистов лейбла, не ограничивая себя в фантазии, а затем эти рисунки были перенесены в цифровой формат, образовывая эксклюзивный стикерпак.

«8 Марта — один из самых прекрасных и теплых праздников, ведь этот день посвящен нашим замечательным женщинам. И, пожалуй, лучше не придумаешь подарка, чем детское творчество и его поддержка. Этот стикерпак — больше, чем просто картинки. Это напоминание о детской искренности, творческом порыве и поддержке юных талантов», — поделился креативный директор лейбла, артист ELMAN.

К слову, продюсер также добавил, что у артистов был большой отклик на работы юных художников: «Буквально просят отправить оригиналы, чтобы украсить свои студии и дома».

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