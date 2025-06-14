VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВКонтакте впервые пригласил глухого блогера из Барнаула Алину Ситник на закрытое мероприятие

ВКонтакте впервые пригласил глухого блогера из Барнаула Алину Ситник на закрытое мероприятие

editor
By editor
86
алина ситник на мероприятии vk
Фото: личный архив

11 июня в Москве прошло закрытое мероприятие VK для блогеров фонда оригинальных авторов, на которое была приглашена глухой блогер из Барнаула Алина Ситник. Это первая история в истории платформы, когда глухой блогер стал участником подобного события.

«Для меня это приглашение, не просто возможность поделиться своим опытом, но и шанс показать, что каждый может найти свое место в мире блогинга, независимо от своих возможностей», — отметила Алина.

Алина Ситник – известный блогер и активист, который вдохновляет своих подписчиков на преодоление трудностей и реализацию своих мечт. Ее контент охватывает различные темы, включая личные истории, советы по жизни и поддержку людей с инвалидностью.

Предыдущая статья
«Ты побил мировой рекорд!»: Гарика Харламова шокировал вокал Зураба Матуа в шоу «Караоке Клаб»
Следующая статья
Юбилейный фестиваль «Воздух Карелии» мощно открылся в День России

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru