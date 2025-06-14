ВКонтакте впервые пригласил глухого блогера из Барнаула Алину Ситник на закрытое мероприятие

11 июня в Москве прошло закрытое мероприятие VK для блогеров фонда оригинальных авторов, на которое была приглашена глухой блогер из Барнаула Алина Ситник. Это первая история в истории платформы, когда глухой блогер стал участником подобного события.

«Для меня это приглашение, не просто возможность поделиться своим опытом, но и шанс показать, что каждый может найти свое место в мире блогинга, независимо от своих возможностей», — отметила Алина.

Алина Ситник – известный блогер и активист, который вдохновляет своих подписчиков на преодоление трудностей и реализацию своих мечт. Ее контент охватывает различные темы, включая личные истории, советы по жизни и поддержку людей с инвалидностью.