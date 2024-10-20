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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Vlade Kay представил горячий осенний релиз «Appetite»

editor
By editor
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vlade kay

Холодный октябрь окутал город дождями и туманом, но современный музыкант Vlade Kay спешит порадовать и согреть сердца своих поклонников, подарив им тепло и энергию нового трека. Артист представляет работу, которая звучит стильно и невероятно вкусно: «Appetite» — горячий трек о чувствах и удовольствии, где каждая нота становится ингредиентом настоящего хита.

«Appetite» — это музыкальная история о том, что любовь может быть такой же нежной и сладкой, как самый изысканный в мире десерт. Энергичный бит заставляет двигаться в такт, а мелодичный вокал растекается по строкам песни подобно сахарному сиропу. Море наслаждения, позитивных эмоций и вкуса — мед для ушей уже в ваших колонках!

Как отмечают многие слушатели, творчество Vlade Kay отличается стильным поп-звучанием, легкостью и позитивом, а каждый его трек создает приятный вайб и заслуженно получает множество положительных отзывов. Недавно музыкант выпустил сингл «Joyride» — взрывной коктейль из ритмов R&B и поп музыки, наполненный драйвом, адреналином и свободой, который также был тепло встречен публикой.

Новый трек Vlade Kay «Appetite» уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.

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