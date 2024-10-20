Vlade Kay представил горячий осенний релиз «Appetite»

Холодный октябрь окутал город дождями и туманом, но современный музыкант Vlade Kay спешит порадовать и согреть сердца своих поклонников, подарив им тепло и энергию нового трека. Артист представляет работу, которая звучит стильно и невероятно вкусно: «Appetite» — горячий трек о чувствах и удовольствии, где каждая нота становится ингредиентом настоящего хита.

«Appetite» — это музыкальная история о том, что любовь может быть такой же нежной и сладкой, как самый изысканный в мире десерт. Энергичный бит заставляет двигаться в такт, а мелодичный вокал растекается по строкам песни подобно сахарному сиропу. Море наслаждения, позитивных эмоций и вкуса — мед для ушей уже в ваших колонках!

Как отмечают многие слушатели, творчество Vlade Kay отличается стильным поп-звучанием, легкостью и позитивом, а каждый его трек создает приятный вайб и заслуженно получает множество положительных отзывов. Недавно музыкант выпустил сингл «Joyride» — взрывной коктейль из ритмов R&B и поп музыки, наполненный драйвом, адреналином и свободой, который также был тепло встречен публикой.

Новый трек Vlade Kay «Appetite» уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.