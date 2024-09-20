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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Vlade Kay представил музыкальную новинку «Joyride»

editor
By editor
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vlade-kay

Этой осенью певец и музыкант Vlade Kay представил свой новый сингл «Joyride» — взрывной коктейль из ритмов R&B и поп музыки, наполненный драйвом, адреналином и свободой.

«Joyride» — музыкальная история о молодом человеке, который без ума влюблен и приглашает свою девушку на свидание, а именно — прокатиться с ветерком по улицам Абу-Даби среди небоскребов, пальм и бескрайней пустыни.

Забыв обо всем, они мчатся на высокой скорости навстречу закату и приключениям, испытывая незабываемые эмоции. Им так хорошо вдвоем, что они не готовы останавливаться: в погоне за горизонтом влюбленные не замечают препятствий и едут на красный, растворяясь друг в друге без остатка, ведь чувства давно накрыли их с головой.

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