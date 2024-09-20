Vlade Kay представил музыкальную новинку «Joyride»

Этой осенью певец и музыкант Vlade Kay представил свой новый сингл «Joyride» — взрывной коктейль из ритмов R&B и поп музыки, наполненный драйвом, адреналином и свободой.

«Joyride» — музыкальная история о молодом человеке, который без ума влюблен и приглашает свою девушку на свидание, а именно — прокатиться с ветерком по улицам Абу-Даби среди небоскребов, пальм и бескрайней пустыни.

Забыв обо всем, они мчатся на высокой скорости навстречу закату и приключениям, испытывая незабываемые эмоции. Им так хорошо вдвоем, что они не готовы останавливаться: в погоне за горизонтом влюбленные не замечают препятствий и едут на красный, растворяясь друг в друге без остатка, ведь чувства давно накрыли их с головой.