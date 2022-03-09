VLADEY остаётся на российском рынке

VLADEY официально заявляет, что не намерен покидать российский рынок. Художникам сейчас трудно, им надо жить и кормить свои семьи. Коллекционерам в России интересно их поддержать и приобрести произведения искусства, а нам важно сохранить рынок искусства и команду.

Zoom. Репка. 2022. холст, авторская фактура, трафаретная техника. 80 х 150 см

Илья Овсянников. Выход. 2022. холст, масло. 75 x 98 см

Павел Пепперштейн. Тройное евро. 2006. бумага, чернила. 21 x 29.5 см

Пётр Белый. Из серии «Возвращение к живописи». 2022. бетон, композитная арматура, сталь. 99 х 38 х 8 см

Сергей Зарва №5 из серии «Жабынятко», 2005 холст, масло 37 x 50 см

Степан Краснов (310). No war. 2022. холст, акрил. 150 х 150 см

В ближайшую субботу 12 марта в 15:00 пройдёт аукцион VLADEY ЗА МИР. Это наша официальная позиция и желание поддержать современные культурные процессы в стране.

VLADEY с 2013 года является лидером на рынке современного искусства в России. Мы регулярно проводим выставки и аукционы, в том числе, благотворительные. 26 февраля VLADEY собрал 2.600.000 рублей в поддержку художницы Юлии Цветковой, которой грозит 6 лет за творчество.

Среди топ-лотов торгов 12 марта — фото из серии «Флоренция» 2000 года от легенды ленинградской художественной сцены Георгия Гурьянова, яркий сюжет в стиле комикса из проекта «Динозавры искусства» 2021 года от Гоши Острецова, минималистичная графика «Тройное евро» 2006 года от Павла Пепперштейна, живописная работа «Мир» 2022 года от Ивана Разумова и знаковая героиня Вадима Сидура 1976 года, выполненная тушью на бумаге. Также на торгах будет представлена живопись украинских художников: «Знаковая роща» из серии «Путеводитель по подсознанию» 2018 года Сергея Ануфриева, работа 2015 года Владимира Кожухаря и холст Сергея Зарвы.

«В нашем мире ситуация меняется каждый день. Он уже никогда не будет прежним. Но искусство вечно, оно лечит, влюбляет и дарит надежду. День за днем, век за веком. Надеемся на позитивный результат, призываем ничего не бояться и любить искусство», – говорит глава VLADEY и аукционист Владимир Овчаренко.

Выгодное предложение: Старт лотов 100 €. Курс 100 рублей за 1 евро!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.