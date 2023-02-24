25 февраля VLADEY проведет благотворительный аукцион ПОМОЖЕМ ПИРАНЕЗИLAB в поддержку лаборатории экспериментальной печати ПиранезиLAB, где в ноябре 2022 года произошел пожар. Огонь уничтожил большую часть архива тиражей, оборудование и часть коллекции создателя ПиранезиLAB Алексея Веселовского.

«Очаг пожара возник в архивном помещении, выгорели стены и перекрытия между вторым и третьим этажами. Практически весь архив мастерской погиб или был серьезно поврежден. Сгорели и пострадали многие печатные станки, фотостудия, компьютеры. Все помещение оказалось покрыто толстым слоем гари и требовало серьезного ремонта. Сейчас не стоит вопроса о том, продолжать ли начатое когда-то. Мы с первых дней после пожара занялись спасением уцелевшего из архива и приведением мастерской в рабочее состояние. Все проекты, обязательства выполняются и появляются силы на новые благодаря поддержке друзей, профессионального сообщества, и сформированной вокруг лаборатории команды единомышленников», – рассказывает основатель ПиранезиLAB Алексей Веселовский.

Проект ПиранезиLAB был запущен художником Алексеем Веселовским в 2016 году, занимается продюсированием, производством и продвижением современного тиражного искусства. Мастерская регулярно проводит open-calls, собирает собственный архив печатного искусства.

Основная задача ПиранезиLAB – сотрудничество с художниками, поиск новых техник печати и возих популяризация в сфере российского современного искусства. Веселовский развивает художественное направление, известное как printmaking – художники, работающие в этом направлении, используют печать в качестве творческого инструмента.

Все вырученные на торгах средства будут направлены ПиранезиLAB для закупки оборудования и возвращения лаборатории к жизни.

В каталог вошли произведения ведущих российских художников: Дмитрия Гутова, Владимира Дубосарского, Константина Звездочётова, Гоши Острецова, Павла Пепперштейна, Александра Петрелли, Айдан Салаховой, Давида Тер-Оганяна и других. Каталог торгов: https://clck.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.