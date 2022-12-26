Владимир Ефимов: оборот сферы культуры и искусства за 11 месяцев этого года вырос почти вдвое

Оборот театров, концертных залов, музеев и других развлекательных площадок столицы за 11 месяцев 2022 года вырос почти вдвое в текущих ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 58 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – ноябре 2022 года выручка зарегистрированных в Москве учреждений культуры и искусства составила более 58 миллиардов рублей, что почти на 90 процентов превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В частности, оборот театров и концертных залов увеличился на 97 процентов, до 45 миллиардов рублей, музеев – на 60 процентов, до восьми миллиардов рублей», – пояснил Владимир Ефимов.

Практически на все услуги в сфере культуры и развлечений наблюдался повышенный спрос, который и привел к росту выручки. В январе – ноябре этого года театры, концертные залы и другие организации сферы культуры оформили более 19 миллионов чеков – вдвое больше, чем годом ранее. Посещаемость музеев увеличилась на 55 процентов и достигла девяти миллионов транзакций, добавил заместитель мэра.

Индустрия гостеприимства увеличила выручку почти на треть. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, оборот столичных гостиниц за 11 месяцев 2022 года превысил показатели аналогичного периода 2021-го на 17 процентов и составил почти 83 миллиарда рублей. Рестораны и кафе заработали почти 476 миллиардов рублей – на 40 процентов больше, чем за то же время прошлого года.

Стабильный рост демонстрирует и сфера туризма: туристические компании нарастили выручку до 614 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем в январе – ноябре прошлого года. В этом году россияне гораздо активнее путешествовали по стране, и столица была одним из самых привлекательных направлений внутреннего туризма.

Гостиницы за 11 месяцев выдали почти 15 миллионов чеков – на 10 процентов больше, чем год назад. У заведений общественного питания прирост составил 24 процента – до 728 миллионов чеков, число транзакций у турфирм увеличилось почти на 40 процентов и составило 52 миллиона, отметили в Департаменте.

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