Владимир Ефимов: рекордное число соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда заключено в 2022 году

С 2020 года Москва заключила с инвесторами 33 соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Больше половины из них подписали в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда в столице набирает обороты. Только в 2022 году город заключил с инвесторами 17 соглашений – это больше, чем за два предыдущих года. Всего с начала реализации программы в 2020 году подписано 33 договора, по которым девелоперы возведут в Москве 78 объектов и создадут таким образом свыше 56,6 тысячи новых рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

В результате в столице появится 47 образовательных учреждений, 10 офисных центров, девять современных промышленных комплексов и технопарков, по четыре торговых центра и торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств. В реализацию проектов девелоперы вложат 152 миллиарда рублей.

«Пик инвестиционной активности пришелся на конец ноября – начало декабря текущего года. За этот период мы заключили с девелоперами девять соглашений по созданию мест приложения труда. Инвесторы построят в Москве 16 образовательных учреждений, четыре офиса, два промышленных комплекса, центр инноваций и музей искусств. Эти объекты принесут городу более 19,7 тысячи рабочих мест. Также с одним из инвесторов заключено дополнительное соглашение, по которому он возведет детский сад и многофункциональный центр на 303 рабочих места», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа стимулирования создания МПТ реализуется с 2020 года. Ее условия постоянно дорабатываются и расширяются в зависимости от потребностей застройщиков и текущей экономической ситуации. В этом году появилась возможность увеличить объем льгот. Для этого нужно уменьшить срок строительства мест приложения труда: при сокращении от полугода до года льгота увеличится на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

В столице принят ряд антикризисных мер поддержки для девелоперов – участников программы стимулирования создания мест приложения труда. С трех до шести месяцев продлен срок предоставления застройщиками банковской гарантии при реализации проекта. Кроме того, теперь девелоперы могут отсрочить исполнение некоторых условий соглашений.

Недавно в программу внесли изменения, которые позволят девелоперам привлечь к реализации проектов больше соисполнителей: если раньше состав участников инвестора и привлекаемого лица должны были совпадать минимум на 75 процентов, то сейчас требование снижено до 51 процента. Еще одно нововведение – увеличение предельного срока создания мест приложения труда в составе жилого здания: ранее он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади объекта, а теперь договор будет действовать до завершения строительства многоквартирного дома.

Подать заявку на участие в программе стимулирования создания МПТ можно в режиме онлайн на Инвестиционном портале Москвы.

В программу уже вошли девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписан не один, а несколько договоров – например, с ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group и другими.

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