Владимир Ефимов сообщил о реставрации бывшего доходного дома на Остоженке

В Хамовниках продолжается реставрация особняка – объект культурного наследия, расположенный по адресу: улица Остоженка, дом 42/2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Продолжается реставрация доходного дома – отремонтирована кровля, произведена первичная покраска фасадов. Сегодня здание функционирует как многоквартирный жилой дом, – сообщил заместитель мэра. – Всего с 2020 года городом выявлено более 2,2 тысячи ветхих строений, 54 объекта приведены в надлежащий вид, а 134 – демонтированы. В отношении остальных ведутся работы по восстановлению или демонтажу, разрабатываются дорожные карты по дальнейшим действиям».

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Особняк построен архитектором Николаем Струковым в 1842 году. В 1844 году хозяйкой здания значилась княгиня Зоя Волконская, владевшая им более 20 лет, а уже в 1891 году владелицей стала Мария Голубицкая, внесшая в его застройку значительные изменения.

«Здание доходного дома на Остоженке долгое время не реставрировалось и требовало проведения комплексных работ. Мосгорнаследием в 2019 году был оформлен акт технического состояния, которым предусмотрено проведение необходимых работ до конца 2022 года. В прошлом году по согласованному проекту началась долгожданная реставрация. Специалистами полностью восстановлена кровля, которая находилась в аварийном состоянии, отреставрированы декоративные элементы фасадов, восстановлена входная дверь в подъезд со стороны Остоженки по аналогам конца XIX – начала XX века. Работы в здании продолжаются. Сейчас мастера реставрируют лестницы в подъездах: восстанавливают утраченные металлические элементы ограждений главной лестницы, лестничные марши черной лестницы из природного камня известняка, реставрируют деревянные окна и подоконники в местах общего пользования», – рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мосгорнаследием доходный дом на Остоженке был включен в перечень многоквартирных домов, в которых есть элементы и конструкции, требующие проведения реставрационных работ.

Необходимость реставрации была установлена Госинспекцией по недвижимости в ходе работы по выявлению строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«В прошлом году здание площадью 1167 квадратных метров вошло в периметр работы по ветхим объектам Госинспекции по недвижимости, после чего были инициированы совместные совещания с профильными ведомствами по вопросу приведения объекта в надлежащее состояние. В результате была утверждена дорожная карта по его реставрации. Целенаправленная работа по выявлению на территории Москвы ветхих и аварийных строений ведется контрольным ведомством с августа 2020 года», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он также отметил, что деятельность контрольного ведомства способствует преображению объектов культурного наследия и поддержанию архитектурного облика города.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.