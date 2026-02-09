Владимир Иванов, Кирилл Крок, Максим Обрезков на премьере киноверсии спектакля «Мёртвые души»

В киноцентре «Октябрь» с аншлагом прошла премьера киноверсии спектакля «Мёртвые души» по поэме Н. В. Гоголя. Показ состоялся в рамках проекта «Театр в кино». Благодаря телеканалу «Россия-Культура» московские зрители смогли увидеть постановку Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова на самом большом экране страны. Также показы уже проходят в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других) в более чем 70 городах России. Прокат киноверсии спектакля «Мёртвые души» осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Премьеру посетили Владимир Иванов, Кирилл Крок, Максим Обрезков, Сергей Землянский, Илья Гуров и другие гости.

Перед показом с речью выступили директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, режиссер спектакля Владимир Иванов, режиссер киноверсии Валерий Спирин и куратор проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте. Также свое видеообращение к зрителям подготовила народная артистка России Мария Аронова: «Показ киноверсии нашего спектакля «Мёртвые души» в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «Театр в кино» – это совершенно чудесная история. Не каждый человек может попасть в театр, а в кино, как мне кажется, приходит гораздо большее количество зрителей. Для меня это огромная радость, что вы увидите наш фантастический спектакль, который был выпущен к столетию Театра Вахтангова».