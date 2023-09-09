Владимир Кехман назначен директором Санкт-Петербургского международного форума

Владимир Кехман возглавил АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума». Основной задачей нового руководителя станет успешная подготовка Культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге впервые с 2019 года.

Владимир Кехман, Елена Образцова, Пласидо Доминго

Владимир Кехман — знаковая личность для российской культуры. Под его началом Михайловский театр, который он возглавляет с 2007 года, стал одним из ведущих творческих коллективов России. Благодаря его личным усилиям значительно расширилась география гастролей Михайловского театра и были организованы важнейшие общественно-культурные события, которые отмечены благодарностями Президента России и Правительства Российской Федерации.

С 2015 по 2021 год Владимир Кехман совмещал работу в Михайловском театре с руководством Новосибирским театром оперы и балета. В 2021 году был назначен на должность генерального директора МХАТ им. М. Горького.

Владимир Кехман возглавлял дирекцию Форума в 2012 году и курировал подготовку и проведение II Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В 2023 году Форум пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 ноября. Организаторы проекта — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

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