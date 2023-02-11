Владимир Кузьмин готовит сюрпризы для женщин в программе «Лучшие песни и хиты»

Сольный концерт народного артиста России Владимира Кузьмина состоится в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре 8 марта 2023 года.

Программой «Лучшие песни и все хиты» певец поздравит зрительниц с Международным женским днем. К знаменательной дате Владимир Кузьмин подарит виновницам торжества несколько редких песен, которые включает в программу только по особым случаям. Их названия он пока не разглашает, намереваясь сделать дамам и их спутникам сюрприз.

На концерте Владимир Кузьмин готовится исполнить такие хиты, как «17 лет», «Еще вчера», «Симона», «Сказка моей жизни», «Семь морей» и др. Непременно прозвучит обойма любимых поклонниками артиста песен из одного из самых успешных его альбомов «Небесное притяжение» - «Сибирские морозы», «Красотка», «Я не Казанова» и др.

Владимир Кузьмин продолжает оставаться в отличной творческой форме, выпустив в конце прошлого года новый альбом «Дух в моей гитаре». В пластинку вошли девять песен, каждая из которых представляет собой цельную историю («Я из Эдгаров По», «Миклухо-Маклай», «Отель Манхэттен» и др.). Возможно, именно в КЗ «Мир» музыкант порадует песнями из этого нового альбома и, конечно же, из своих многочисленных, выпущенных относительно недавно пластинок («Мне одиноко, детка» и др.)

Концерт для прекрасной половины человечества пройдет в концертном зале «Мир». И этот выбор не случаен, ведь просторная комфортабельная площадка в самом центре Москвы одинаково располагает как для жарких танцев, так и для вдумчивого прослушивания песен артиста на мягких диванах. Источником дополнительно уюта будет служить полюбившийся зрителям видеоряд от команды Владимира Кузьмина.

Начало в 20.00.

Фото – ООО «Лайв Дивижн»

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