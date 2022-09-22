Владимир Левкин, Филипп Киркоров и Слава в программе «Светская хроника»

Юбилейный концерт Владимира Левкина едва не закончился скандалом! Зачем Бари Алибасов собрался привести на мероприятие полицию? И какая беда помешала ему это сделать? В чем продюсер обвиняет музыканта? Как отвечает Левкин? И правда, что в группе «На-на» за него пели другие люди?

Филипп Киркоров признался в своих слабостях. С какими соблазнами он борется всю свою жизнь? Зачем певец 30 лет ездит на одну и ту же заправку в городе Сочи? Кто готовит звезде эстрады обеды и ужины? И прислушается ли Киркоров к совету друга Николая Баскова?

Певица Слава впервые вышла в свет после пластической операции! С какими трудностями звезда столкнулась в период реабилитации? Как артистка выдержала целый месяц без алкоголя и секса? Удалось ли ей справиться с депрессией? И какие еще части тела она планирует улучшить в ближайшее время?

Эксклюзивное интервью Анатолия Котенёва! Артист откровенно рассказал, почему развелся с супругой после 25 лет брака! Правда ли всё это время он жил на две семьи? И обрел ли 63-летний актер счастье в новом союзе?

Вдова Пьера Нарцисса заявила, что любовница артиста преследует ее 17-летнюю дочь! Из-за чего женщины подрались на вечере памяти певца? Какие травмы получила Ксения Грин? И почему многие уверены, что Валерия Калачева затеяла потасовку ради пиара?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 23 сентября в 23:10.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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