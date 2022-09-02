Владимир Лёвкин обещает похулиганить на концерте в Главклубе

«Привет, я к вам из 90-х!» – так приветствует зрителей на своих концертах певец, кумир молодёжи 90-х Владимир Лёвкин! 8 сентября в честь своего 55-летия артист выступит в московском Главклубе с юбилейным концертом #Лёвкин55.

«Соберутся друзья, коллеги, с которыми я работал на протяжении практически всей творческой жизни, а это ни много ни мало 40 лет! Была идея собрать всех, но, вы понимаете, что это невозможно: мы посчитали, что тогда концерт продолжался бы 16 часов! Но мы готовим премьеры, будет много хулиганства, интересных дуэтов, трио, и даже Бари Каримович обещал прийти… С полицией!»

Ну а гостей, которые собирается прийти в Главклуб не с полицией, а с заранее купленными билетами, ждёт чудесный вечер! В программе заявлены шлягеры 90-х, хиты нашего времени и премьеры песен от юбиляра и его звёздных гостей: Марины Хлебниковой, Игоря Талькова-младшего, Юты, Дмитрия Мурина, Игоря Корнилова, Александра Скрипа, Эдуардо Брефф Фуэнте и Йоэля Ромеро, Валерия Юрина, Валерия Таратунина, Александра Запорожца, Павла Соколова. Праздничный концерт пройдёт в сопровождении великолепного оркестра под управлением дирижёра Ли Отта.

В этот вечер на сцену выйдут не только друзья и коллеги Владимира Лёвкина, но и его жена – певица Маруся и 10-летняя дочь Ника. Единственное на нашей эстраде семейное трио исполнит песни из своего альбома, который так и называется: «Семейный». И это будут красивые, добрые и нежные песни о семье и любви – сегодня они нужны нам всем, как воздух!

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