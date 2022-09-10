Владимир Лёвкин отметил 55-летие в Главклубе

8 сентября в Главклубе Владимир Лёвкин отметил своё 55-летие и 40-летие творческой деятельности. Сообщение о юбилейном концерте артиста вызвало небывалый ажиотаж в СМИ: продюсер группы «На-На» Бари Алибасов грозился заявиться на концерт с полицией, чтобы помешать Владимиру Левкину исполнить попурри из песен некогда мегапопулярного коллектива. Однако эти песни — лишь дань молодости, и не более того. Артист, много лет назад начавший сольную карьеру, успел выпустить за это время несколько альбомов новых песен и нашёл свой собственный творческий путь. Так, уже совсем скоро Владимир Левкин, его жена — певица Маруся и 10-летняя дочка Ника выпустят очередной альбом — «Семейный». Альбом с красивыми и умными песнями о том, что важно для каждого из нас, — семье, любви и жизни.

Бари Алибасов не приехал в Главклуб на юбилейный концерт Владимира Лёвкина. Хотя гости вечера нет-нет, да и посматривали на вход в клуб. Кто-то с интересом ждал обещанного бывшим продюсером скандала, кто-то волновался, чтобы этот самый скандал не помешал насладиться прекрасным концертом.

Да, Бари Алибасов не приехал. Зато приехали настоящие друзья, с которыми Владимира Лёвкина связывают десятилетия совместной работы творческой работы, и сотни поклонников певца. Тепло встретил зал Марину Хлебникову, Игоря Корнилова, Дмитрия Мурина, Игоря Талькова-младшего и, конечно, Павла Соколова, Валерия Юрина и Александра Запорожца. Популярная группа «из четырех букв», её золотой состав, хоть и на один вечер, но всё-таки соединилась!

Настоящим украшением юбилейного вечера стали выступления детей из продюсерского центра «Голосок» и совершенно очаровательной дочери Владимира Левкина Ники, которая одинаково уверенно чувствует себя на сцене и как певица, и как ведущая.

А в конце вечера на сцену вышло семейное трио Левкиных в полном составе — Владимир, Маруся и Ника. Эта заключительная часть шоу оказалась едва ли не самым ярким моментом всего вечера и, однозначно самым трогательным. Финальной песней «Спасибо» не только юбиляр поблагодарил своих зрителей, но и они дружными аплодисментами сказали ему спасибо. За столь редкие в последнее время на нашей эстраде искренность, честность и любовь.

Фото – Ирина ЛЁВКИНА, Илья ЗАЛКИН, Леонид АЛЕКСЕЕВ

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